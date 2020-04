Yksinyrittäjät saavat tukea kunnalta – Savonlinnassa haku käynnistyy viikolla 16

0

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnalta tukea koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2000 euroa ja se myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen.

Toisena kriteerinä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020–31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät hakevat tukea YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnastaan.

Tuen haku Savonlinnan kaupungilta tulee avoimeksi viikolla 16, jolloin kerrotaan tarkemmat hakuehdot ja -ohjeet.