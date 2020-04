Siun soten alueella koronatilanne on vielä rauhallinen – tiedotus siirtyy THL:n sivuille

0

Siun soten toiminta-alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä on tähän mennessä todettu 15 koronavirustartuntaa alueen asukkailla. THL:n koronakarttaan viimeisin varmistunut tartunta ei ole vielä päivittynyt. Alueen ensimmäinen tapaus todettiin maaliskuun puolivälissä. Tartuntaketjujen ja altistuneiden kartoittamisessa on onnistuttu toistaiseksi hyvin, sillä alueen tartunnoista vain yhden alkuperää ei ole voitu selkeästi jäljittää. THL:n verkkosivujen mukaan koronaviruksen ilmaantuvuus Siun soten alueella on tällä hetkellä valtakunnan matalin ollen 8,5 tapausta 100 000 asukasta kohti.

– Tilanne on pysynyt alueellamme varsin rauhallisena, mutta muun Suomen esimerkit osoittavat, että tartuntatilanne voi muuttua hyvin nopeastikin. Loma-ajat, kuten pääsiäinen, ovat otollista aikaa viruksen leviämiselle. Toivomme, että ihmiset edelleen malttaisivat välttää matkustelua ja ylimääräistä liikkumista, kertoo johtajaylilääkäri Jarmo Kukkonen Siun sotesta.

THL:n verkkosivujen koronakartasta käy ilmi, että Siun soten alueen varmistetuista tapauksista kuusi on todettu joensuulaisilla henkilöillä. Loput alueen yhdeksästä tapauksesta ovat muiden alueen kuntien ja kaupunkien asukkailla. Tarkempaa tietoa yksittäisistä tartuntatapauksista annetaan siinä tapauksessa, jos sillä on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä esimerkiksi julkisten palvelujen toiminnalle tai on tarpeen antaa erityisiä toimintaohjeita jonkin tietyn alueen asukkaille.

Siun sote siirtyy raportoimaan Pohjois-Karjalan ja Heinäveden koronavirusepidemian tilanteesta kokonaan THL:n verkkosivujen kautta, sillä valtakunnallinen tilannekatsaus kertoo aiempaa tarkempaa tietoa myös alueellisesta ja paikallisesta koronatilanteesta. Siun sote on tähän saakka raportoinut varmistettujen tartuntatapausten kokonaismäärän päivittäin myös omilla verkkosivuillaan.

THL:n verkkosivujen koronakarttasovellus kertoo varmistettujen tartuntojen ja otettujen testien määrät sairaanhoitopiireittäin. Koronakartalla raportoidaan myös tapausmäärä kunnittain, kun tapauksia on vähintään viisi. Tilastotietoa löytyy myös sairastuneiden iästä, sukupuolesta sekä koronaviruksen takia sairaalahoitoa tarvinneiden henkilöiden määristä.

Siun soten ja THL:n tilannekatsauksen tiedot ovat aiemmin poikenneet toisistaan osin kirjautumistavan, osin tietojen siirtymiseen liittyvän viiveen takia. Siun sote on aiemmin raportoinut omilla verkkosivuillaan alueella todettujen tartuntojen määrän henkilön asuinpaikasta riippumatta. THL:n karttasovellukseen tiedot puolestaan kirjautuvat henkilön asuinkunnan mukaan, vaikka näyte olisi otettu jonkin toisen sairaanhoitopiirin alueella.

THL:n tilannekatsaus ja koronakartta löytyvät täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta