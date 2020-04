Piispan pääsiäiskirjoitus: Pääsiäinen tuo toivon

0

Vietämme tänä vuonna pääsiäistä poikkeusoloissa. Mielessä liikkuu paljon kysymyksiä, joihin ei tunnu löytyvän ratkaisua. Millainen on tulevaisuus? Miten meille käy? On tapahtunut jotain sellaista, mitä on vaikea käsittää.

Epävarmuus, huoli ja pelko täyttävät mielen. Elämä on muuttunut nopeasti toisenlaiseksi. Hämmennys ja levottomuus valtaavat helposti ajatukset.

Kokemukset Jeesuksen ylösnousemuksen ensi vaikutuksista ovat kuin meillä koronavirusepidemian keskellä. Kaikki neljä evankeliumia kuvaavat säikähdystä, järkytystä, pelkoa ja epävarmuutta.

Markus kertoo, kuinka haudalle tulleet naiset pakenivat järkytyksestä vapisten. Matteuksen kuvauksessa sotilaat vapisivat ja kaatuivat maahan kuin kuolleet.

Luukas mainitsee, että naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Pietarin kokemuksessa korostuvat arkuus ja hämmästely. Johannes painottaa naisten ja opetuslasten ymmällään oloa.

Jeesuksen ensimmäiset sanat pelokkaille oppilailleen olivat: ”Älkää pelätkö!” (Matt. 28:10). Jeesus oli ylösnousemuksellaan voittanut kaiken pahan koko maailmassa, jopa kuoleman. Hämmennyksen ja huolten keskelle kuului rauhoittava sanoma, ettei tarvitse pelätä.

Epidemian aiheuttamissa erikoisissa oloissa tunnelmamme ovat samantapaiset kuin Jeesuksen seuraajilla ensimmäisenä kristillisenä pääsiäisenä. Samalla tavoin meillekin kuuluu ylösnousseen lupaus: ”Älkää pelätkö!”

Ylösnousseen Jeesuksen seurassa pelko muuttuu iloksi, huoli turvallisuudeksi ja epävarmuus luottamukseksi. Kaikki on Jumalan käsissä. Pääsiäinen tuo toivon tulevaisuudesta.

Pääsiäisenä 2020

Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa