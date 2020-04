Kiteeläisten yksinyrittäjien korona-avustuksen haku avautuu tiistaina 14. huhtikuuta

0

Suomen hallitus on päättänyt kohdentaa 100 miljoonaa euroa yksinyrittäjien tukemiseen COVID-19 epidemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen saamiseksi kestävämmälle pohjalle. Yksinyrittäjien avustus myönnetään kuntien kautta.

Kymmenen Pohjois-Karjalan kuntaa – mukaan lukien Kitee – ovat sopineet, että yksinyrittäjät voivat tehdä tukihakemuksen keskitetysti yhden palvelun kautta Business Joensuun verkkosivuilla. Hakemuksia aletaan ottaa vastaan tiistaina 14.4.2020 kello 12:00.

Keski-Karjalassa yksinyrittäjien hakemukset saapuvat Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIlle, josta ne KETIn antamin lausunnoin siirretään kuntiin päätettäväksi ja myönteisissä tapauksissa maksettaviksi.

Yksinyrittäjätukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon heikentyminen COVID-19 epidemian takia 16.3.2020 jälkeen.

Tuki on määräaikainen ja sitä voidaan maksaa yksinyrittäjän yritystoiminnasta 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuviin kustannuksiin. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.