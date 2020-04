Etelä-Savon maakunnassa tilanne on rauhallinen – apua on tarjolla pääsiäisen pyhinäkin, kertoo Pelastuslaitos

0

Etelä-Savon Pelastuslaitoksen mukaan Sosterin ja Essoten alueilla koronatartuntaketjut on saatu selvitettyä ja tilanne on rauhallinen. Sosterin alueella todennettuja koronavirustartuntoja on yhdeksän.

Etelä-Savon kunnat ovat kiinnittäneet aktiivisesti huomiota jatkuvuuden hallintaan, yritystoiminnan tukemiseen sekä muun muassa kouluruokailun järjestämiseen. Tämän lisäksi kunnat kartoittavat alueensa yrityksiä, jotka voisivat aloittaa suojavälinetuotantoa.

Ely-keskus ja alueen ympäristöterveysviranomaiset kartoittavat vesihuoltolaitosten varautumistilannetta, kysely lähetetään tänään 9.4. Kyselyn tuloksia saadaan viikolla 17.

Työtä tehdään taustalla paljon, eikä tilanne ole vielä ohi. Hygieenisiä toimintamalleja sekä annettuja ohjeita on noudatettava edelleen. Henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen on edelleen syytä kiinnittää huomiota. Lähimmäisapu on tässäkin tarpeellista, Pelastuslaitos painottaa.

Apua on tarjolla pääsiäisen pyhinäkin 24/7:

– Päivystysapuun saa yhteyden soittamalla numeroon 116 117

– Sosterin sosiaalipäivystys numerosta 044 417 4175

– Essoten sosiaali- ja kriisipäivystyksen numero on 044 794 2394