Savonlinna-Helsinki lentoliikenne jää toistaiseksi tauolle

Savonlinnan ja Helsingin välinen säännöllinen lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty reitin

matkustajamäärien vähenemisen ja poikkeusolojen liikkumisrajoitusten vuoksi.

Lentoliikenteen keskeyttämisellä pyritään myös estämään koronaviruksen leviämistä.

Savonlinnan ja Helsingin välinen säännöllinen lentoliikenne on ollut osa valtion ja Savonlinnan

kaupungin tilaamaa ostoliikennettä.

Savonlinnan kaupunki, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja reittiä liikennöivä Maavoima Oy ovat

tehneet sopimukseen muutoksen kysynnän laskemisen ja vallitsevan koronapandemian takia.

Lentoliikenne on nyt aiemmin suunnitellulla pääsiäistauolla ja liikennöinti keskeytetään tauon jälkeen

toistaiseksi.