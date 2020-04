Osuuskauppa Suur-Savon edustajiston jäsenet valittu

0

Osuuskauppa Suur-Savon kaksivaiheiset edustajiston vaalit ovat päättyneet. Äänioikeuttaan käytti 15.855 jäsentä, mikä on hieman vuoden 2016 vaaleja enemmän.

Edustajiston kokoonpano säilyi lähes samana, joskin nuorten osuus kasvoi edellisistä vaaleista. Paikkansa säilytti 30 edustajiston jäsentä. Edustajistoon valituista 48:sta jäsenestä uusia on 18 (37 prosenttia). Naisia edustajistossa on 27 eli 56 prosenttia ja miehiä 21 eli 44 prosenttia. Naiset olivat vaalien ääniharavia.

Äänestysprosentit muodostuivat jäsenalueittain seuraaviksi: Mikkelin jäsenalue (Hirvensalmi, Mikkeli, Mäntyharju ja Pertunmaa) 23,7%, Pieksämäen jäsenalue 30,7 %, Juvan jäsenalue (Joroinen, Juva, Puumala, Rantasalmi ja Sulkava) 30,7 % ja Savonlinnan jäsenalue (Enonkoski ja Savonlinna) 24,1 %.

Edustajistoon valittiin yhteensä 48 varsinaista jäsentä suhteellisella vaalitavalla seuraavasti:

Jäsenalue Ehdokkaita Valittiin

Mikkelin jäsenalue 88 23

Pieksämäen jäsenalue 10 6

Juvan jäsenalue 35 7

Savonlinnan jäsenalue 40 12Yhteensä 173 48

Uuden edustajiston toimikausi alkoi 8.4.2020 S-vaalilautakunnan vahvistettua vaalien tuloksen ja jatkuu kevääseen 2024. Osuuskauppa Suur-Savon edustajiston varsinainen kevätkokous pidetään tiistaina 9.6.2020 Mikkelissä.

Valitsematta jääneet ehdokkaat ovat varajäseniä vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.

Savonlinnan jäsenalueella edustajiston jäsenistä yli puolet vaihtui. Kahdestatoista valituksi tulleesta seitsemän oli uusia. Eniten Savonlinnan jäsenalueella ääniä sai Jouni Matilainen, yhteensä 169 ääntä.

Savonlinnan jäsenalueelta edustajistoon valittiin

JOUNI MATILAINEN 169 ääntä, MAIRE HÄMÄLÄINEN 163 ääntä, EIJA SUNI 153 ääntä uusi, ANNA-LIISA UIMONEN 151 ääntä, MARKKU NOUSIAINEN 159 ääntä, TOMMI TUUNAINEN 140 ääntä uusi, PEKKA TYNKKYNEN 118 ääntä uusi, TUOMAS SAHINJOKI 139 ääntä uusi, ANNA-MAIJA LOIKKANEN 131 ääntä uusi, LEENA SALLINEN 127 ääntä uusi, SIRPA LUUKKAINEN 107 ääntä uusi ja AILA MAKKONEN 126 ääntä.