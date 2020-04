Hartauskirjoitus: Yksinäisyys ja toivo

0

Ihminen on sosiaalinen olento – näin sanotaan. Ihmiselle on olennaista olla suhteessa toisiin ihmisiin. On parisuhteita, sukulaisuussuhteita, ystävyyssuhteita. Myös työpaikallamme olemme suhteessa toisiin ihmisiin. Tämä sosiaalisuus on nyt rajoitettua, koska elämme poikkeuksellisia aikoja – näin meitä on ohjeistettu.

Kristillisyydestä saatetaan piirtää sellainen kuva, että mennään ongelmien keskelle ja niitä kohti, Jumalan johdatukseen luottaen. Raamatussa on uhkarohkeita ajatuksia.

Silti Raamatussa löytyy paljon varoittavia kohtia. Ei kannata olla uhkarohkea. Nyt, tänä päivänä on yksi voima, joka yhdistää ihmisiä myös etäisyyksien yli – se on Jumalan rakkaus. Vaikka emme näe toisiamme, saamme uskoa ja pitää yllä Pyhän Hengen luomaa yhteyttä.

Tämän yhteyden avoin linja on rukous. Rukous on näkymätöntä toimintaa. Tottakai voimme ristiä käsiämme ja näin ulkoisesti näyttää, että olemme kristittyjä. Silti Jumala toimii paitsi Jeesuksen kautta kasvoista kasvoihin myös näkymättömällä tavalla. Hän vahvistaa ja antaa toivoa.

Saatamme kokea yksinäisyyttä, kun emme saa nähdä toisiamme. Vielä suurempaa yksinäisyyttä on niillä ihmisillä, jotka ovat muutenkin haavoittuvia ja hauraita, esimerkiksi yksinelävät vanhukset. Heidän arkensa ei ole välttämättä muuttunut. He tarvitsevat meidän tukeamme, jotka jaksamme vielä rukoilla ja sulkea heidät Jumalan huolenpidon alle.

Yksinäisyys voi olla siis kollektiivista. Kun ymmärrämme, että olosuhteet voivat erottaa meidät toisistamme, ymmärrämme myös pienen ihmisen yksinäisyyden. Sen takia nyt on toivon aika. Opimmeko tästä mitään Koronaviruksen jälkeistä elämää varten?

Yksinäisyyttä ei ole pelkästään kriisin keskellä. Yksinäisyyttä on aina ja meidän kristittyjen tulisi olla vastaus siihen. Kun Jeesus lähetti meidät tähän maailmaan, hän puhutteli meitä maailman valoksi. Tämä rakkauden valo virtaa Jeesuksesta ja häntä ohi emme pysty rakastamaan. Omat voimamme eivät riitä siihen. Mutta hänen kauttaan me olemme maailman valo hänen esimerkkinsä mukaan.

Toisen ihmisen lähelle tuleminen ei ole siis pelkästään kriisiaikoja varten. Nyt käännymme Jumalan puoleen hädässämme. Muistammeko kääntyä hänen puoleensa myös silloin, kun ”kaikki on hyvin”? Silloin yksinäiset tarvitsevat läheisen. Meistä jokainen voi olla tällainen läheinen. Nyt emme voi käydä toistemme luona. Mutta koittaa se aika, kun taas voimme. Mitä me silloin teemme?

Meillä on jalo tehtävä kantaa toivoa toisillemme. Kun kerran on itkenyt ensimmäiset itkunsa järven rannalla, niin ymmärtää yksinäisyyden. Silloin kaipasi lohtua sydämeensä. Nyt on meidän tehtävämme sitä antaa – ja saada. Nyt riittää vaikka vain yksi puhelinsoitto pitämään yhteyttä yllä. Myöhemmin riittää vaikka vain yksi käynti vanhuksen tai nuoren yksinäisen luona. Meidän ei tarvitse pelastaa koko maailma – tämän tehtävän Jumala on täyttänyt. Meidän tehtävämme on olla pienenä ihmisenä lähestyä toisiamme. Ole sinäkin toivon valo yksinäisyydessä!

Kirjoittaja on Savonrannan ja Punkaharjun pastori