Pääkirjoitus: Punkaharjulla tarvitaan hyvä liikuntasali

Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen sai maanantaina perustella monisanaisesti, miksi valtuusto kokoontui aikana, jolloin yli kymmenen hengen kokoontumiset on kielletty ja kaupunki oman kampanjansa puitteissa kannustaa asukkaita toimimaan valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti ja pysymään kotona.

Mikkosen perustelut olivat hyväksyttäviä. Demokraattinen päätöksenteko ei saa halvaantua poikkeusoloissakaan. Olosuhteet Savonlinnasalissa oli pyritty tekemään terveyssuositukset täyttäviksi, eikä sähköinen etäkokous ollut mahdollinen, kun kaupungin tietohallinnon resurssit menevät etätyön järjestämiseen.

Valtuusto turvasi päätösvallan toimivuutta hyväksymällä hallintosäännön muutoksen kaupunginhallituksen erityistoimivallasta häiriötilanteiden aikana. Häiriötilanteiden aikana kaupunginhallitus voi tehdä peruspalveluiden tai kuntalaisten olotilan turvaamiseksi päätöksiä, joihin sillä ei normaalioloissa ole oikeutta. Tämä sekä päätös vähävaraisten lapsiperheiden ruoka-avusta piti saada voimaan nopeasti.

Valtuustossa tehtiin lisäksi tärkeä aloite, joka toivottavasti vaikuttaa, eikä hautaudu byrokratian rattaisiin. Selvitys Punkaharjun koulun suuremmasta liikuntasalista on syytä tehdä, sillä on selvää, että Punkaharju tarvitsee kunnollisen liikuntasalin. Paikkakunnalla on merkittävä osuus kaupungin teollisista työpaikoista, vireitä urheiluseuroja ja pitkä välimatka muihin taajamiin. Kunnolliset liikuntapaikat turvaavat elinvoimaa muiden palvelujen ohella.

Merja Kuuramaa