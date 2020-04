Louhen koulun päiväkotiryhmään liittyvä tartuntaketju on selvitetty – kaupunki pitää varhaiskasvatuspalvelunsa avoimina 13. toukokuuta saakka

0

Sosterin tartuntatautien jäljitystiimi on tavoittanut kaikki 1. huhtikuuta todetun koronavirustartunnan saaneen henkilön lähikontaktit ja koko tartuntaketju on selvitetty.

Tapauksen vuoksi Anttolan päiväkodin Hattukallion ryhmä on suljettu tartuntatautilain perusteella. Suljettu ryhmä toimii Louhen koulun yhteydessä

Savonlinnan kaupunki tiedottaa, että se pitää varhaiskasvatuspalvelunsa avoinna 13. toukokuuta saakka valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, jotta turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan huoltajien työssäkäynti.

Valtioneuvoston ja pääministerin vahva suositus on kuitenkin se, että lapset pidettäisiin kotihoidossa. Lasten päivittäinen läsnäolo Savonlinnan alueen päiväkodeissa on vaihdellut 20 – 25 prosentin välillä.

– Savonlinnassa varhaiskasvatukseen on turvallista tuoda lapsia hoitoon. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa huolehditaan korostetusti käsihygieniasta sekä muistutetaan yskimiseen, aivastamiseen ja niistämiseen liittyvistä toimintatavoista. Kuitenkaan sairaana, edes lievässäkään flunssassa, lasta ei saa tuoda hoitoon eikä henkilöstöön kuuluva mennä töihin, toteaa varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen.

Päiväkodeissa ei järjestetä yhteisiä tilaisuuksia. Ruokailuja porrastetaan tarvittaessa ja kasvattajat jakavat lapsille ruoan. Lapset toimivat pienryhmissä eikä lapsiryhmiä yhdistellä. Toistaiseksi myöskään henkilöstöä ei ole siirretty yksiköstä toiseen. Päiväkoteja ei olla Savonlinnan alueella lähdetty yhdistämään.

Henkilöstöä on ohjeistettu noudattamaan myös vapaa-ajallaan valtioneuvoston antamia määräyksiä lähikontaktien välttämisestä. Sama toive esitetään myös lasten huoltajille.

– Savonlinnassa on noudatettu tarkasti opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksia. Yllä mainituilla tiukoilla toimenpiteillä pyritään estämään koronovirusepidemian leviämistä, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Sairanen.

Mikäli Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen piirissä olevalla lapsella, nuorella tai henkilöstöön kuuluvalla todetaan koronavirustartunta, asia etenee ennalta terveysviranomaisten kanssa laaditun toimintamallin mukaisesti. Valmistautumista ja ennakointia koronaepidemian varalle on tehty yhteistyössä Sosterin asiantuntijoiden kanssa koko ajan.

Savonlinnan kaupunki on myös seurannut aktiivisesti THL:n tiedotusta, jonka ohjeistuksista ja niiden mahdollisista muutoksista viestitään säännöllisesti henkilöstölle sekä huoltajille.