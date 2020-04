Mielipide: Paluu perusasioiden äärelle

0

Sain ensimmäisen koronaan liittyvän kysymyksen jäseneltämme helmikuun lopulla. Kysyttiin, miten kotieläintilalla olisi hyvä varautua? Sain keskusliitosta ohjeet, jotka noudattivat sitä, joilla mennään tänäänkin.

Maaliskuun alkupuolella istuin kokouksessa, jonka aikana pohdin, millä tavoin vakuutusturva kattaa viljelijä sairastumisen koronaan tai joutumisen karanteeniin? Laitoin kyselyn vakuutusyhtiöön ja sain nopeasti vastauksen.

Seuraava kysymys oli, millä tavoin tuottajaosuuskunnat ovat ohjeistaneet tiloja koronaan liittyen? Samaan aikaan Ruokavirastolta ja ETT:ltä alkoi tulla ohjeita sekä nettisivuille vastauksia koronasta esitettyihin kysymyksiin.

Seuraava merkittävä jälki löytyy WhatsAppista 10.3., kun aloin koota Itä- ja Keski-Suomen erikoiskasvivaliokunnan kokousta koolle. Ensimmäisten viestien joukossa luki: ”Toinen, mikä itseä huolestuttaa on tuo koronatilanne ja, mitä mahdollinen tapaus tilalla vaikuttaa tilan toimintaan?”.

Suurempi huoli vielä tuolloin oli ulkomailta tulevien kausityöntekijöiden lupien hidas käsittely, mutta tilanne kehittyi tästä nopeasti. Tähän päivään (2.4.) mennessä valiokunnan viestiketjussa on lähes 400 viestiä, jotka liittyvät 99 prosenttia kausityövoimaan.

MTK:ssa koronan tuoma tilanne otettiin sekä vakavasti että nopeasti työn alle. Yhteenkään vähättelevään kommenttiin en törmännyt. Koneisto on toiminut ja nopeaan tahtiin luotiin sekä tilannekuva että toimenpiteet, mitä pitää tehdä. Nämä ovat päivittyneet, kun tilannekuva on tarkentunut.

Erityiskiitos kaikille jäsenille, jotka ovat jaksaneet antaa rakentavaa palautetta. Siitäkin huolimatta, että huoli oman tilan ja yrityksen tulevaisuudesta on ollut käsin kosketeltavan suuri.

Koronakriisi jatkuu ja meidän jokaisen pitää toimia sen mukaisesti. Minimoidaan tartuntavaara, ei oteta turhia riskejä, huolehditaan omasta jaksamisesta, varmistetaan yritystoiminnan jatkuvuus parhaalla mahdollisella tavalla, soitetaan läheisille, kavereille ja kollegoille, kysytään kuulumisia ja tuetaan toisiamme.

Koronan opetusta emme vielä tiedä. Ehkäpä se lopulta tuo meitä lähemmäs toisiamme pakottamalla ensin ottamaan etäisyyttä.

Se on varmaa, että omaa kansallista ruokaturvaa ja huoltovarmuutta vähättelevän puoluepolitiikan ja retoriikan aika on ohi. Se on myös varmaa, että huoltovarmuus rakentuu vain ja ainoastaan reilusti toimivaan ruokaketjuun, kauppa mukaan lukien.

Vesa Kallio

toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo