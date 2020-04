Linja-autoliikenteen hiljentyminen pistää yrittäjän tiukille: ”Nyt eletään ilman tuloja”

0

Joukkoliikenteen kuva näkyy Kerimäellä Linja-autoliike S.Kososen varikolla kirjaimellisesti pysäyttävästi. Pitkä rivi autoja seisoo tanakasti paikoillaan.

– Kaikki autot ovat nyt seisomassa lukuun ottamatta yhtä pikkubussia, joka ajaa Kerimäen ja Savonlinnan väliä, sanoo liikennöitsijä Jyrki Kosonen.

Punkaharju-Savonlinna -välin sekä Savonrannan ja Kerimäen välinen linja-autoliikenne keskeytyi maanantaista 30. maaliskuuta alkaen. Syynä ovat koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet, joiden vuoksi matkustajamäärät vähentyivät merkittävästi.

Maanantaista alkaen vuoroliikennöinti keskeytyi myös Juvolan ja Savonlinnan välillä sekä Pellossalon ja Savonlinnan välillä.

Vuoromuutoksia tehtiin jo 23.3. alkaen. Tällä hetkellä Kerimäen ja Savonlinnan välisellä osuudella sekä paikallisliikenteessä käytössä ovat loma-ajan aikataulut. Asiointiliikenne Punkaharjulla ja Savonrannalla ajetaan tilauksesta.

Matkustajat ovat pääasiassa työmatkakulkijoita. Vuoroa kohti matkustajia on ollut yhdestä seitsemään

Arkipäivinä ajetaan nyt Kerimäen ja Savonlinnan välillä aamupäivisin kolme, keskipäivällä yksi ja iltapäivällä kaksi edestakaista vuoroa.

Matkustajat ovat pääasiassa työmatkakulkijoita.

– Vuoroa kohti matkustajia on ollut yhdestä seitsemään, arvioi Kosonen.

Linja-autoliikenteessä näkyi selvimmin ikäihmisten ja koululaisten katoaminen. Koulukyydeistä menetetään 2,5 kuukautta. Keskussairaalalle ei enää tarvitse ajaa, koska kiireettömätkin sairaalahoidot ja -käynnit on pantu lähes kokonaan jäihin.

– Tämä toisaalta vähän ihmetyttääkin. Tulevaisuudessa voi olla edessä hoitoruuhkia ja ratkaisu saattaa jopa vaarantaa joidenkin terveyttä, pohtii Jyrki Kosonen.

Tilausajot ja järjestetyt matkat loppuivat Matka-Kososelta koronaviruksen myötä kuin seinään. Seisomassa on parikymmentä autoa. Paristakymmenestä työntekijästä kaikki ovat paria kulljettajaa lukuunottamatta lomautettuina.

– Kassavirta loppui ja nyt eletään ilman tuloja. Iso katastrofi tämä on. Kevät, kesä ja syksy ovat matkamyynnissä tärkeimpiä sesonkeja.

Tilanteesta yli pääsemiseksi Kososella on otettu kaikki keinot käyttöön. Säännöllisiä maksueriä kuten veroja ja tyel-maksuja on pyritty siirtämään siinä määrin, kuin se on järkevää.

– Kulujen siirtäminenkin tosin tarkoittaa, että vuori löytyy vielä edestä.

Kososelta lähti heti ensimmäisenä mahdollisena päivänä avustushakemus Business Finlandille ja päätöstä odotellaan lähiaikoina.

– Nyt tarvitaan kaikki mahdollinen lisärahoitus. Yleisesti ottaen pelkona on konkurssiaalto, jos pankit lähtevät aggressiivisesti vaatimaan kovempia vakuuksia. Toivon, että pankeilla säilyy maltti tässä tilanteessa.

Tällaista rysähdystä ja kaikkien tukijalkojen pettämistä ei voinut kuvitella.

Kosonen ehti investoida viime vuonna uusiin autoihin, ryhmämyyntiä kasvatettiin ja alkuvuosi lähti hyvin käyntiin.

– Yritystä on rakennettu monen tukijalan varaan, mutta tällaista rysähdystä ja kaikkien tukijalkojen pettämistä ei voinut kuvitella.

Matka-Kososella on valmius räväkän myynnin aloittamiseen heti kriisin jälkeen. Lahjakorttikampanja on tuonut pientä apua, samoin kiskobussiliikenteen paikkaaminen bussivuoroilla.

– Lähiseutumatkailu saattaa kasvaa kriisin jälkeen. Tallinnan suuntaan on jo nyt paljon painetta.

