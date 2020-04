Arvioitua parempi talousvuosi Kiteellä – palvelut pidettiin kunnossa, tulosta miljoona enemmän mitä arvioitiin

0

Kiteen kaupungin viime vuoden tilinpäätös osoittaa, että kaupungin kaikki toimialat saavuttivat toiminnalliset tavoitteet pääosin hyvin ja taloudellinen tulos hyvä. Tulos oli 1,2 miljoona euroa plussalla ja kertynyt ylijäämä 20,6 miljoonaa euroa. Tulosta Kitee teki miljoonan verran enemmän, mitä talousarvioon oli kirjattu.

Talous parani jo kuudetta vuotta peräkkäin ja velat vähenivät vuoden aikana 1,3 miljoonalla. Korollista velkaa kaupungilla oli vuoden lopussa 344 euroa asukasta kohden, noin 3,5 miljoonaa euroa siis.

Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen toteaa, että hyvän talouden pidon taustalla on ennen kaikkea suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus.

– Vuosien 2014-2019 tilikausien hyvät tulokset ja verorahoituksesta säästyneet ylijäämät on käytetty velkojen maksuun, investointeihin ja tulevaisuuteen varautumiseen, Auvinen muistuttaa.

Palvelut on pidetty hyvässä kunnossa ja esimerkiksi sivistystoimen laadukas

toiminta huomioitiin Liikkuva koulu –palkinnolla ja Vuoden perhekeskuskehittäjä –tunnustuksella yhdessä Siun Soten kanssa.

Siun soten kanssa tehtiin ylipäätäänkin yhteistyötä laajemmin muun muassa varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja koulun osalta.

Lisäksi tilinpäätösaineistossa muistutetaan myös useista vuoden aikana tehdyistä rekrytoinneista. Uusia vakansseja ja uusia viranhaltijoita tuli muun muassa viestintäpäällikön, maankäyttöpäällikön, ympäristöpäällikön ja Arppen koulun ja muiden koulujen rehtorien muodossa.

Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa 379 henkilöä, joista vakinaisia 253. Sairauspoissaolot vähenivät hieman. Viime vuonna niitä oli laskennallisesti 10,3 kalenteripäivää per henkilö, toissa vuonna puolestaan 10,8 per henkilö.

Yritystoiminnan ja elinkeinoelämään liittyi onnistumisia ja vastoinkäymisiä. Kun Puhoksen sahan toiminta loppui, vähenivät teolliset työpaikat lähes 12 prosentilla. Teollisia työpaikkoja oli vuoden lopussa 773, eli lähes 80 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Yritysyhteistyö kuitenkin tiivistyi ja kehittämisrahaa jaettiin 179 yritykselle. Lisäpanostuksia elinkeinotoimintaan ja työllisyyden hoitoon saatiin hankkeiden kautta. Puhoshalliin saatiin kaksi uutta toimivaa yritystä, vuoden lopussa siellä oli yhteensä viisi yritystä.

Kiteen sai viime vuonna myös Maakunnan vuoden yrittäjyyskunta -palkinnon.

Kaupunginjohtaja toteaa tilinpäätöksen saatesanoissa, että tärkein tavoite tästä eteenpäin on saada lisää työpaikkoja ja verotuloja Kiteelle.

Auvinen kiittää henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja tavoitteissa onnistumisesta.

– Tämä on viimeinen tilinpäätökseni Kiteen kaupungin palveluksessa. Yhteensä niitä kertyi 20 kappaletta. On ollut erittäin mielekästä tällä viimeisellä 6,5 vuoden rupeamalla saada olla laittamassa kotikaupunkini Kiteen talous kuntoon.

Auvinen jatkaa, että hänen viimeinen työjaksonsa alkoi vuonna 2013 kaupungin talouskriisistä ja päättyy koronaepidemian aiheuttamaan kriisiin.

– Kriisit ovat erilaisia, mutta on niissä paljon samaakin. Kriisin ratkaiseminen edellyttää aina kuntalaisten huomioon ottamista, kirkasta päämäärää, yhteistä tahtoa ja kovaa työtä.