Savonrannan varikko myytiin HeMi Servicelle

Savonlinnan tekninen lautakunta päätti myydä Savonrannan varikon HeMi Service Oy:lle tavanomaisin kauppaehdoin vuokratontilla 44.500 eurolla.

Savonrannan entiseen varikkoon kuuluu päärakennus, kaksi ulkokatosta sekä 4 507 m2 vuokratontti.

Tontin vuosivuokra on tällä hetkellä 335,42 euroa. Tontin voi ostaja lunastaa erillisellä kauppakirjalla 6.708 eurolla.

Kohde on tällä hetkellä tyhjillään ja kiinteistön ylläpitokulut ovat olleet noin 4 700 vuosittain. Rakennuksen kirjanpitoarvo oli 22.000 euroa.

Savonlinnan kaupunki myi kohdetta julkisessa myynnissä huutokaupat.com sivustolla. Huutokaupassa kohteesta tehtiin 45 tarjousta, joista korkein on 44 500 euroa.

HeMi Service Oy: toimintaan kuuluu muun muassa teiden kunnossapito ja kiinteistöhuolto.