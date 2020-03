Sosteri kertoo tartuntatapausten määrän verkkosivuillaan – todettuja tapauksia edelleen kaksi

0

Sosteri päivittää koronavirustatuntojen lukumäärän verkkosivuilleen, jotta tilannetiedotus pysyy selkeänä. Sosteri muistuttaa myös kaikkia liikunnan ja ulkoilun tärkeydestä, kunhan välttää väkijoukkoja ja noudattaa turvaetäisyyttä muihin ihmisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjaukset tiedottamisesta ovat ennallaan, mutta Sosteri kertoo jatkossa testeissä todettujen tartuntojen määrän omilla verkkosivuillaan.

– Päädyimme laittamaan todetut positiiviset koronavirustartunnat verkkosivuillemme, jotta voimme hälventää väestön huolta ja selkeyttää tilannetiedottamista, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Sosteri kommentoi tapauksia vain silloin, jos sillä on vaikutusta alueen väestön suojaamiseen tai jos tähän on erityinen, perusteltu tarve tartuntaketjun selvittämisen vuoksi. Tilannekuva löytyy sivulta www.sosteri.fi/koronatilanne. Tiedot päivitetään arkipäivisin, viikonlopun osalta tiedot päivitetään maanantaina, kun vastaukset on saatu. Tällä hetkellä todettuja koronavirustartuntoja on Itä-Savon alueella yhteensä kaksi.

Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää kaikille, myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä.

Sen sijaan luonnossa ulkoilu ja heräävästä keväästä nauttiminen on edelleenkin kaikille sallittu, kunhan välttää ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pitää 2 metrin etäisyyden kanssaihmisiin.

– On hyvin suotavaa, että ikäihmisetkin ulkoilevat säännöllisesti, jos vain oma terveys sen vain sallii. Liikunta pitää mielen virkeänä ja fyysisen kunnon yllä, mikä on tärkeää, sillä poikkeusolot voivat jatkua vielä viikkoja tai jopa kuukausia.

THL:n havainnekuvasta ”Näin korona vaikuttaa jokaisen arkeen” voi katsoa, mitkä asiat ovat sallittuja ja vältettäviä, niin riskiryhmäläisten kuin terveiden osalta.

Koronavirustilanne on Itä-Savossa edelleen rauhallinen. Ajanvarauksella tapahtuvaa toimintaa ajetaan hallitusti alas, mikä tarkoittaa, että osa myös keskussairaalan ajanvarauksella tapahtuvasta toiminnasta on edelleen ennallaan.

– Asiakkaan ei tarvitse huolestua sovituista käynneistä tai peruuttaa niitä, me otamme aina yhteyttä häneen, jos tilanteeseen tulee muutoksia, Luukkonen sanoo.

Sosterin terveysasemat ja keskussairaalan päivystys palvelevat alueen väestöä entiseen tapaan, asiakkaan pitää soittaa ennen saapumista joko terveysasemien ajanvaraukseen 015 527 7112 tai ennen päivystyksen saapumista päivystysapuun 116 117. Ja yleistä neuvontaa koronaan liittyvistä aiheista saa Korona-puhelimesta p. 015 527 2700 klo 8- 18.