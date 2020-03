Mielipide: Miten huomioida muistisairaus koronavirusarjessa?

0

Koronaviruspandemia koskettaa monella tapaa myös muistisairaita henkilöitä. Muistiliitto muistuttaakin asioista, jotka on hyvä huomioida, jotta arki tuntuisi edelleen turvalliselta.

Muistisairaalla henkilöllä on oikeus tietää meneillään olevasta tilanteesta, mutta huomioon on otettava, miten hän pystyy asiaa käsittelemään. Mitä pidemmälle sairaus on edennyt, sen yksinkertaisemmin asiasta on hyvä puhua. Uutisten seuraamista onkin syytä rajoittaa, erityisesti jos ne aiheuttavat hämmennystä ja ahdistusta, mitkä voivat ilmetä esimerkiksi levottomuutena. Viruksesta, karanteeneista ja poikkeustilasta puhuminen on omiaan herättämään ikäviä muistoja ja pelkoa tilanteen vakavuudesta. Koska sairauden myötä itse asian käsitteleminen vaikeutuu, entistä tärkeämpää on se, että muistisairas kokee olevansa turvassa.

Muistisairas tunnistaa hyvin ympäröivän ilmapiirin ja läheisten tunnetilan, mikä tarttuu helposti myös muistisairaaseen. Sen vuoksi onkin tärkeää pysyä rauhallisena, jatkaa arkirutiineja mahdollisimman normaalisti ja tehdä iloa tuottavia asioita yhdessä. Muun muassa videopuhelu tuttavalle, valokuvien katselu, kotijumppa ja kevätauringosta nauttiminen voivat kummasti piristää päivää. Muistisairaan kannalta on hyvä, että ei tehdä numeroa siitä, mitä ei voida tehdä tai mitä pitää tehdä. Esimerkiksi käsienpesuun ohjaamisessa paras vaihtoehto on usein esimerkin näyttäminen. Muistisairaudelle on tyypillistä lähimuistin ja toiminnanohjauksen heikkeneminen, mikä vaikeuttaa niin ohjeiden muistamista kuin niiden käytännön toteutusta. Jatkuva muistuttaminen taas voi aiheuttaa ärtymystä sekä muistisairaassa että läheisessä.

Kun aikaa vietetään paljon kotona ja ulkopuolisia lähikontakteja on vältettävä, voi se kärjistää jo ennestään vaativia tilanteita. Jaksamisesta on huolehdittava nytkin. Yksin ei pidä, eikä tarvitse jäädä! Esimerkiksi Etelä-Savon Muistiluotsi (puh. 050 5932353, Savonlinnan seutu) ja monet yhdistykset tarjoavat kuuntelevan korvan, vinkkejä arkeen ja tarvittaessa tukea myös avun hakemiseen.

Osa muistisairaista asuu yksin, jolloin läheisten yhteydenpito on kullanarvoista. Erikoinen tilanne voi lisätä turvattomuutta, vaikka apua olisikin saatavilla. Myös suojautumisohjeiden muistaminen voi olla vaikeaa. Jos yksin asuva on tottunut liikkumaan paljon, voi joissakin tilanteissa auttaa, että ulko-ovessa on muistutus siitä, että ulos lähtiessä hän soittaisi läheiselleen. Näin voidaan kenties ohjata lähikontaktien välttämiseen. Muistilaput voivat toimia myös käsienpesuun ohjaamisessa.

Kun muistisairas henkilö asuu hoivakodissa, voi tilanne olla läheiselle vaikeampi kuin muistisairaalle itselleen. On hyvä luottaa siihen, että muistisairas on turvassa ja hänestä pidetään huolta. Kannattaa myös sopia, miten yhteydenpito parhaiten toteutuu ja mitkä ovat sairauden vaihe huomioiden hyviä tapoja, esim. puhelut henkilölle itselleen tai hoitajalle, videotervehdykset, kortit, tuttujen tavaroiden lähettäminen. Uusien toimintatapojen omaksuminen voi tuntua vaikealta, mutta yhdessä tästäkin tilanteesta selvitään.

Hanna Kuitunen

Toiminnanjohtaja

Mikkelin seudun Muisti ry/Etelä-Savon Muistiluotsi