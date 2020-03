Kannanotto: Kuntien ja sidosryhmien tukea yrityksille tarvitaan nyt

0

Etelä-Savo on Suomen yrittäjävaltaisinta aluetta. Monipuolinen yritysrakenne on tavallisesti suojannut aluetta talouden suhdanteilta, mutta nyt vastassa on pandemia, joka tulee voimallisesti arkeen lähestulkoon alasta riippumatta. Tilauskirjat ovat tyhjentyneet, ihmiset ja tavarat eivät liiku, ja monen yrityksen kassa alkaa olla jo tyhjä. Samalla kulut juoksevat.

Ihmisten terveyden takaaminen on meille kaikille tärkein asia. Samalla on pidettävä huoli siitä, että Etelä-Savossa on yrityksiä ja työpaikkoja kriisin jälkeenkin. Kriisistä ja yhteiskunnan sekä yrityselämän jälleenrakennuksesta selviämiseen tarvitsemme jokaista toimijaa, linjaa Etelä-Savo Yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasola.

Kunnat ovat yritysten kannalta nyt keskeinen kumppani ja monet eteläsavolaiset kunnat ovat jo reagoineet tilanteeseen mm. vuokrahelpotuksin ja neuvonnan vahvistamisella. Mikäli näin ei ole vielä toimittu, on nyt aika toimia.

Kuntien keinot tulla yrityselämää vastaan haastavassa tilanteessa ovat laajat. Nopeita toimia on se, että kunta päättää maksaa laskunsa yrityksille nopeutetulla kierrolla ja toisaalta kunta antaa yrityksille maksuaikaa. Vuokrahuojennusten lisäksi vastaantuloa on mahdollista tehdä myös mm. vesimaksuissa.

Kuntien on syytä myös harkita, mitä tälle vuodelle suunniteltuja hankintojaan ne voivat aikaistaa toteutettavaksi heti. Olennaista on, että hankintoja ei pistetä jäihin ja tällä tavoin osin pysäytetä paikallistaloutta. Hankinnat tulee myös pilkkoa mahdollisimman pieniin osiin, jotta paikallisten pk-yritysten on mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin.

Vetoamme alueen sähköyhtiöihin siinä, että ne aidosti tukisivat nyt alueen elinvoimaa joko tarkistamalla hinnoitteluaan tai antamalla maksujoustoja yrityksille määräajaksi. Vetoamme myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjiin siinä, että he ohjaisivat ihmisiä palvelusetelien käyttöön.

Alueemme ihmisten, kuntien ja yritysten tiivistä yhteistyötä tarvitaan nyt. Meistä jokainen voi myös tukea paikallista yrittäjää tekemällä ostoja puhelimella ja internetissä, sopimalla varauksia kriisin jälkeiseksi ajaksi, ostamalla lahjakortteja ja siirtämällä matkavarauksia perumisten sijaan.

Nina Rasola

Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja

Niina Kuuva

Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja