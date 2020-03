Suomen Yrittäjänaiset: Pieni toiminimiyrittäjä on löyhässä hirressä

0

Suomen Yrittäjänaiset -järjestön mukaan koronakriisi on syössyt valtavan määrän yrittäjiä kestämättömään taloudelliseen ahdinkoon. Suomessa on noin 180 000 yksinyrittäjää ja näistä monella on myynti pysähtynyt täysin.

Business Finland sai rahoitushaun nopeasti auki. Sen ulkopuolelle jäivät kuitenkin toiminimiyrittäjät, jotka elivät pitkään epätietoisuudessa, saavatko tukea mistään. ELY-keskuksen rahoitushaku avautuu tiistaina 31.3. Se on myös toiminimiyrittäjille, mutta ei yksinyrittäjille. Yksinyrittäjien tuki on tulossa kuntien kautta haettavaksi. Sen malli ja toimeenpanon yksityiskohdat ovat kuitenkin vielä valmistelematta.

Yksinyrittäjät ovat nyt pahassa pulassa. Niin kampaajien, kosmetologien kuin useiden muiden pienyrittäjien myynti on ollut seis kaksi viikkoa, mutta tila- ja laitevuokrat, netti- ja puhelin, eläkemaksut ja monet muut kiinteät kulut on maksettava.

Valmisteilla oleva laajennettu työttömyysturva yrittäjille on sekin vasta valmisteille, joten sekä yritys- että yksityistalouden velat uhkaavat jäädä maksamatta. Epätietoisuus ahdistaa ja lietsoo pelkoa ja väärää informaatiota. Tällaisella hetkellä tarvittaisiinkin ennen kaikkea tietoa, millaista apua on luvassa ja milloin.

– Meidän jäsenemme yrityksen koosta ja yritysmuodosta riippumatta ovat hätää kärsimässä. Itsensä työllistävät toiminimet roikkuvat suorastaan löyhässä hirressä. Tieto loisi turvaa ja antaisi jotain, mihin tarttua, Anne Parkkinen Suomen Kosmetologien Yhdistyksestä kertoo.

Vetoamme kuntiin, että yksinyrittäjille tarkoitetun rahoituksen haku ja hakemusten käsittely saadaan erittäin nopealla aikataululla tehtyä.

Suomen hallitus esitteli viikko sitten toimenpiteitä, jotka helpottavat yrittäjien pääsyä työttömyysturvaan, mutta siinäkin asian valmistelu on edelleen kesken.

– Yrittäjän ei pidä kärsiä siitä, etteivät viranomaiset saa ohjeistusta tehtyä. Työttömyysturvaa on saatava takautuvasti siitä päivästä lähtien, kun myynti on loppunut, Tiina Koski Suomen Yrittäjänaisista vaatii.

Ensi syksynä monia yrittäjiä odottaa valtava velkataakka. Arvonlisäveron alarajan reilu korotus tai arvonlisäverokannan alentaminen käsityövaltaisilla aloilla olisi yksi keino lievittää ahdinkoa.

– Meillä ei ole varaa päästää yksinyrittäjiä ylivelkaantumaan ja siirtymään työttömyyskortistoon. Heitä on tuettava vahvasti myös koronakriisin akuutin kriisivaiheen jälkeen, Suomen Yrittäjänaiset ja Suomen Kosmetologien Yhdistys vaativat.