Varautuminen ja hyvä valmiustilanne luovat turvaa

Koronavirustilanne Etelä-Savossa on vakaa. Lukuisat eri viranomaiset ja toimijat tekevät hartiavoimin töitä arjen ja palveluiden turvaamiseksi.

– Peruspalvelut toimivat, vaikka ovatkin keskittyneet kiireelliseen palvelutuotantoon. Päivittäistavarakaupassa on saatavilla tuotteita, vaikka valikoima voi hieman vaihdella normaalista ja viime viikkojen ostosryntäys on rauhoittunut. Kertoo Etelä-Savon valmiusfoorumin puheenjohtaja Seppo Lokka, Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Etelä-Savon alueella kunnat ovat kiinnittäneet huomiota viime aikoina erityisesti viestintään. Kunnista ja sairaanhoitopiireistä ollaan yhteydessä ikäihmisiin. Heille on perustettu neuvontapuhelinpalveluita sekä tuotettu kirjallisia ohjeita.

Osa kunnista tarjoaa myös kauppakassipalveluita sekä tukea muun muassa apteekkiasiointiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

– On ollut ilo huomata, että tässä tilanteessa toimitaan hyvin laajasti yhdessä. Apua tarjotaan ja apua saadaan. Tilanne on luonut monipuolisia ja uusia tapoja toimia. Apua antavat ja tarjoavat niin yksityiset, yritykset, kunnat ja järjestöt kuin muutkin toimijat. Yhteisöllisyys on korostunut.

Etelä-Savossa on paljon vapaa-ajan asutusta, joka on nostanut huolta maakunnan vakinaisissa asukkaissa. Tilanne on kaikille haasteellinen, mutta noudattamalla yhteisiä toimintamalleja, tästä kyllä selvitään, toteaa Lokka.

Etelä-Savon alueen kunnissa tilanne koetaan tällä hetkellä melko rauhalliseksi. Resursseja kartoitetaan ja keskistetään sinne missä niitä tarvitaan. Nyt hyödynnettävissä oleva aika käytetään varautumiseen.