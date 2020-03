Mikko Laamanen (vas.), Reino Savukoski ja Jani Lahtinen ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Takana on etsintätyöhön sopiva, kantava, ketterä ja kallistumaton vene, jonka kantavuus on 1024 kiloa ja se kantaa viisi henkilöä. Viime hetken tiedon mukaan vene on saanut nimenkin: SB Lex Lappia. Nimi viittaa rovaniemeläiseen lakiasiaintoimistoon, joka on osallistunut etsintäveneen lisälaitteiden hankintaan.