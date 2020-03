Järvien jäät haurastuvat nyt vauhdilla – osa jäästä puikkoontunutta heikkoa teräsjäätä

0

Auringon säteily on viime viikkoina haurastuttanut Etelä-Savon järvien jäitä. Osalla järvistä on vielä paksu jääkerros, mutta suurin osa jäästä on vaarallisen haurasta puikkoontunutta teräsjäätä.

– Jään paksuuden perusteella ei voi enää arvioida sen kantavuutta, Etelä-Savon Ely-keskus muistuttaa. Vaikka jää aamulla voi vielä paikoin kestää kulkijan, päivän aikana auringon säteily haurastuttaa erityisesti ranta-alueita.

Jään paksuutta mitattiin 20.3.2020 kuudella Etelä-Savon järvellä. Jäänpaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 13-26 cm:n välillä. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Lämpimän sään johdosta uutta jäätä ei ole juurikaan enää syntynyt maaliskuun aikana. Kaikilla havaintopaikoilla jäänpaksuus kasvoi ainoastaan 1-4 cm viimeisen 30 päivän aikana. Tuuli- ja uveavantoja sekä railojen aiheuttamia vapaan veden alueita esiintyi useilla järvillä.

Jäänpaksuudet ovat monella mittauspaikalla alhaisimmillaan verrattuna koko havaintosarjaan, ja ovat noin 20-30 cm ajankohdan keskimääräisiä arvoja pienempiä. Jään muodostuminen on ollut tänä talvena poikkeuksellista ja jää on ollut havaintopaikoilla keskimääräistä huomattavasti ohuempaa.