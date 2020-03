Enonkosken kunta käynnistää henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut

0

Koronavirustilanne on aiheuttanut yt-menettelyjä kuntiin ja myös Enonkosken kunnanhallitus teki tiistain kokouksessaan päätöksen yt-menettelyn käynnistämisestä.

– Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, kunnanjohtaja Minna Laurio kertoo.

Poikkeusolojen takia useita kunnan toimintayksiköitä on suljettu tai toimintaa on supistettu tai toimintatapoja on muutettu. Toimenpiteillä on merkittäviä henkilöstövaikutuksia, koska osassa työyksiköissä työnteko estyy kokonaan. Toisaalta joissakin kunnan yksiköissä palveluntarve ja työmäärä lisääntyvät – toisissa puolestaan toiminta jatkuu ennallaan.

Poikkeusolojen tilannetta on käyty läpi alustavasti 23.3.20 yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja seuraava neuvottelu on sovittu pidettäväksi maanantaina 30. maaliskuuta.