Apteekissa voi asioida etänäkin – lääkkeet riittävät, suojaimista pulaa, tiloja desinfioidaan säännöllisesti

Koronavirus on tuonut apteekkien päivittäiseen toimintaan uuden rutiinin. Toimitiloissa käsitellään asiakkaiden koskemat pinnat desinfiointiaineella jopa tunneittain.

Joissakin Puruveden seudun apteekissa on jo asennettu tiskeille suojapleksit pisaratartuntojen ehkäisemiseksi. Asiakkaiden odotustuolit on aseteltu kauemmas toisistaan.

– Käsien pesua ja käsidesin käyttöä on tietenkin lisätty. Pyritään kaikin keinoin torjumaan virusta sekä suojautumaan itse ja suojaamaan asiakkaita, kertoo apteekkari Marja Huupponen Kerimäen apteekista.

Yksi hyvä keino koronan leviämisen ehkäisyyn on etäasiointi. Siinä asiassa Kerimäen apteekki on Puruveden seudulla pisimmällä.

Poikkeusoloissa on nyt jo mahdollistettu reseptilääkkeiden tilaaminen puhelimella, jolloin asiakas tai hänen läheisensä asiakkaan Kela-kortin kanssa voi käydä hakemassa lääkkeet apteekista.

Kerimäen apteekissa on viime vuodesta asti toiminut lisäksi Remomedin videoapteekki-sovellus, jonka avulla apteekissa voi asioida videopuhelun kautta.

– Videoapteekki on uudenlainen asiointitapa ihmisille, jotka eivät ehdi tai pysty käymään paikan päällä. Se on hyvä vaihtoehto varsinkin nyt, kun liikkumisen ja kontaktien rajoittamista suositellaan, sanoo Marja Huupponen.

Sovelluksen voi ladata Google Playsta tai App Storesta. Puhelun aikana voidaan toimittaa ja maksaa tarvittavat lääkkeet. Lääkkeet voi hakea apteekista tai ne voidaan toimittaa kotiin.

Lisäksi apteekilla on Kerimäen S-marketissa noutolokerikko, jonne lääkkeet voidaan kylmätuotteita lukuun ottamatta viedä noudettavaksi.

Videoapteekkiin kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla vahvalla tunnistautumisella, esimerkiksi pankkitunnuksin. Jatkossa asiointiin riittää pin-koodi.

– Puhelun aikana voi antaa myös lääke- ja hintaneuvontaa. Menettely on helpompaa kuin verkkoapteekin kautta, toteaa Huupponen.

Koronan paheneminen aiheutti Huupposen mukaan ensimmäisten parin viikon aikana valtavat asiakasvirrat ja pienen säikähdyksen.

– Tuotteet ovat kuitenkin riittäneet hyvin, kun osattiin varautua hyvissä ajoin. Käsikauppatuotteissa löytyy paljon rinnakkaisvalmisteita.

Apteekkarin mukaan on selvästi näkynyt, että ihmiset ovat täydentäneet varastojaan ja varautuneet tilanteeseen.

Kohtuullinen varautuminen onkin Huupposen mukaan suositeltavaa.

– On viisaampaa käydä täydentämässä oman lääkekaapin sisältö terveenä, kuin lähteä sitten kuumeessa ostamaan särkylääkkeitä.

Kysytyimpiä tuotteita ovat tietenkin olleet käsidesi ja hengityssuojaimet. Käsidesiä Kerimäellä vielä on, mutta esimerkiksi Enonkoskella ja Punkaharjulla ne loppuivat, pieniä hetkellisiä eriä lukuun ottamatta. Hengityssuojaimiakin yritetään saada Kerimäelle tällä viikolla lisää.

Kerimäen apteekille tuli taannoin lisätyötä, kun Sosteri muutti kotihoidon myöntämisperusteita ja lopetti lääkkeiden jaon osalle asiakkaista. Apteekki tarjosi ratkaisua omalla dosettijakelullaan.

Kotihoito tuo aluksi asiakkaiden lääkelistat apteekkiin, jolloin sovitaan dosettijakelun aloitusaika. Lääkkeet jaetaan kahden viikon annoksina dosetteihin sopimuksen mukaan.

Asiakas tai hänen läheisensä joutuu itse hakemaan lääkkeet apteekista, tai ne toimitetaan kotiin. Asiakas maksaa lääkejakelusta kolme euroa viikossa.

Kesälahdella apteekkiin pääsee nyt vain kaksi asiakasta kerralla

Kesälahden apteekissa koronan vaikutukset näkyvät siinä, että apteekin sisälle lasketaan enintään kaksi asiakasta kerrallaan.

– Tilat ovat niin pienet, että haluamme suojata työntekijöitä sekä asiakkaita. Hyvin ovat asiakkaat tämän ymmärtäneet. Kosketuspintoja desinfioidaan useita kertoja päivässä, sanoo apteekkari Pekka Huuskonen.

Lääkkeet ovat riittäneet Kesälahdellakin hyvin, ja käsidesiäkin on vielä vähän, mutta suojaimia ei ole toistaiseksi saatavana.

Itsehoitolääkkeiden hakijoita on ollut hieman tavallista enemmän, mutta Huuskosen mukaan kotona olisikin hyvä olla ainakin yksi paketti särkylääkettä.

Kesälahden apteekilla ei ole verkkopalvelua. Jos asiakas on jo sairastunut, Huuskonen kehottaa olemaan yhteydessä apteekkiin puhelimitse.