Jäät ovat heikot, ruohikkopalojen vaara ilmeinen ja koronavirus-tilanne on tuonut vapaa-ajan asukkaat jo nyt Etelä-Savoon

0

Etelä-Savon Pelastuslaitos varoittaa alueensa asukkaita järvien heikoista jäistä. Jäille ei enää kannata mennä. Kuivuudesta johtuen myös ruohikkopalojen vaara on ilmeinen ja Ilmatieteenlaitos on antanut Etelä-Savoon ruohikkopalovaroituksen. Varoituksen aikana avotulen teko on kielletty.

– Tuulisella säällä palot leviävät nopeasti, Pelastuslaitokselta muistutetaan.

Etelä-Savon Pelastuslaitos kertoo, että Järvi-Suomen Energian sähkön mittaustiedoista on havaittu vapaa-ajan asukkaiden lisääntynyt sähkönkäyttö. Järvi-Suomen Energian jakelualueella sekä sähkönkäyttö että sähkön pientuotanto, kuten aurinkopaneeleilla tuotettu energia, ovat kasvaneet verrattuna aiempaan vastaavaan ajankohtaan.

-Vapaa-ajan asukkaiden määrän kasvu on havaittu myös Etelä-Savon alueen päivittäistavarakaupoissa, kertoo marketkaupan johtaja Iiro Siponen, Osuuskauppa Suur-Savosta. Hänen mukaansa vilkkaiden mökkipaikkakuntien päivittäistavarakaupoissa myynti on kasvanut merkittävästi, normaaliin ajankohtaan verraten.

-Kaupan alalla on varauduttu koronatilanteeseen ja toivomme, että vapaa-ajan asukkaat hyödyntäisivät kaupan hiljaisimpia aukioloaikoja, toteaa Iiro Siponen.

Alueen sairaanhoitopiirit Essote ja Sosteri huomauttavat, että vapaa-ajan asukkaisiin pätevät samat ohjeet kuin muihinkin: