Eläköön Savonlinna! -sivulta ajantasaista koronatietoa – tavoitteena saada kaupunkilaiset ymmärtämään tilanteen vakavuus

Savonlinnan kaupunki on avannut oman Eläköön Savonlinna -sivuston, johon kootaan tietoa koronavirusepidemiasta sekä sen vaikutuksista kaupungin palveluihin.

Samalla kaupunki on lanseerannut oman koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävän tiedotuskampanjan. Eläköön Savonlinna! -kampanjan tavoitteena on hidastaa epidemian etenemistä Savonlinnassa sekä estää ja minimoida koronaviruskuolemat.

–Eläköön Savonlinna! -teemaa kantavien viestien taustalla ovat koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen sekä terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen. Tavoitteena on pystyä hoitamaan kaikki, jotka hoitoa tarvitsevat sekä turvaamaan erityisesti riskiryhmät, joihin yli 70-vuotiaat asukkaat lukeutuvat.

– Ensisijainen tavoite on saada meistä jokainen ymmärtämään, että kyse on vakavasta asiasta, jopa elämästä ja kuolemasta. Meidän jokaisen on suhtauduttava ja toimittava valtioneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti elämän suojelemiseksi. Italiassa on kuollut jo tuhansia ihmisiä koronavirukseen, mutta meillä tämä voidaan ehkäistä noudattamalla ohjeita, välttämällä sosiaalisia lähikontakteja ja noudattamalla hygieniaohjeita. Vastuu on meillä kaikilla, kiteyttää kaupunginjohtaja Janne Laine.

Koronavirusepidemia on synnyttänyt informaatiotulvan, jolloin tietoa on monessa eri paikassa hajallaan. Kaupungin tiedottaja Miia Käyhkön mukaan Eläköön Savonlinna -tiedottamisella vastataan tarpeeseen pyrkimällä antamaan oikeaa, tärkeää ja ajantasaista viranomais- ja muuta hyödyllistä tietoa.

https://www.savonlinna.fi/elakoonsavonlinna