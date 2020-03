Sosteri avasi infektioaseman keskussairaalan tiloihin – asemalla hoidetaan terveysasemien asiakkaita, joilla on hengitystietulehdus

0

Sosterin perusterveydenhuolto on avannut infektioaseman keskussairaalan tiloihin. Infektioasemalla hoidetaan ajanvarauksella ne Sosterin terveysasemien asiakkaat, joilla on hengitystietulehdus. Infektioaseman sisäänkäynti on keskussairaalan päivystyksen piha-alueelle mentäessä vasemmalla, entinen dialyysin sisäänkäynti. Infektioasema on auki arkipäivisin klo 8-15.30.

Perusteena on hengitystietulehduspotilaiden keskittäminen yhteen pisteeseen.

Infektioasemalla ohjataan savonlinnalaiset ja enonkoskelaiset potilaat, joilla on hengitystietulehduksen oireita ja jotka tarvitsevat hoitajan tai lääkärin tutkimusta 1-3 vuorokauden kuluessa. Infektioasemalla työskentelee vuorollaan kaksi terveyskeskuslääkäriä ja kaksi hoitajaa sekä aulaemäntä. Aulaemäntä on hoitaja, joka ohjaa asiakkaan odottamaan, antaen käsidesin ja maskin ensin. Infektioaseman avaamisen perusteena on hengitystietulehduspotilaiden keskittäminen yhteen pisteeseen.

– Erillisen infektioaseman ansiosta pääterveysaseman ja sivuterveysasemien asiakkaiden, heidän saattajien ja henkilökunnan riski altistua tarttuville hengitystietulehduksille saadaan pienenemään, perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan ylilääkäri Esa Ruuskanen

Savonlinnan pääterveysasema, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan sivuterveysterveysasemat sekä Enonkosken terveysasema toimivat normaalisti hoitaen asiakkaat, joilla ylähengitystulehdusta ei ole.

Infektioasemalla hoidetaan myös potilaat, joilla on alle viikkoa aiemmin alkanut hengitystieinfektio ja jotka tarvitsevat hoitajan tai lääkärin vastaanottoa muun vaivan vuoksi, kuten esimerkiksi kipeän lonkan tai korvakivun takia. Päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan edelleen keskussairaalan päivystyksessä.

Infektioasemalle tullaan ainoastaan ajanvarauksen kautta. Asiakkaan pitää aina soittaa terveysasemien yhteiseen ajanvarausnumeroon 015 527 7112, jossa hänen tilanteensa arvioidaan. Lievät hengitystietulehdukset voi hyvin sairastaa kotona entiseen tapaan.

Järjestelyn vuoksi dialyysiin kulku on keskussairaalan yläpihan pääovien kautta, jolla muun muassa vahtimestarin palvelupiste sijaitsee.

Ohjeita asiakkaille, joilla on epäily koronatartunnasta

Jos sinulla on epäily koronavirus tartunnasta, älä tule infektioasemalle tai päivystykseen, vaan soita 116 117.

Asiakkaat, joilla on epäily koronatartunnasta, ohjataan sisälle myös infektioaseman sisäänkäynnistä, mutta heille on erilliset vastaanottotilat. Ohjaus on heti sisään tultaessa

Sosterin koronapuhelin vastaa yleisiin tiedusteluihin viruksesta arkisin kello 8-18 numerossa 015 527 2700.