Eläkkeensaajien Keskusliitto kannustaa ikäihmisiä olemaan esimerkkeinä nuoremmille koronan torjunnassa

Eläkkeensaajien Keskusliitto kehottaa kaikkia ikäihmisiä suhtautumaan koronavirukseen ja sen uhkaan suurella vakavuudella.

Tämänhetkisen tiedon perusteella yli 70-vuotiaat henkilöt ovat muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion. Vaaraa voivat erityisesti iäkkäillä lisätä sairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä.

− Eläkkeensaajia edustavana järjestönä EKL ottaa suurella kiitollisuudella vastaan valtioneuvoston tavoitteen, jonka tarkoituksena on suojata nyt erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita ja tätä ei tietenkään kukaan toivo, sanoo Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n puheenjohtaja Simo Paassilta.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat on nyt velvoitettu pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Heitä kehotetaan välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.

− Meidän kaikkien on nyt otettava tämä, jopa kuolemaan johtava tartuntariski, huomioon ja omalla toiminnallamme estää tautia leviämästä. Itsemme suojaamalla suojelemme samalla myös omia läheisiämme ja toimimme esimerkkinä nuoremmille sukupolville, jatkaa puheenjohtaja Paassilta.

− Valtioneuvosto julkaisee tarkat toimintaohjeet 70-vuotiaille siitä, miten koronavirustartuntaa tulee välttää. Kehotan kaikkia noudattamaan annettuja ohjeita tarkasti. Kukaan meistä ei taatusti halua sitä, että maahan joudutaan julistamaan ulkonaliikkumiskielto sen takia, ettei nämä pehmeämmät keinot tepsi, päättää Simo Paassilta.