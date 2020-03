Nuorisoasuntoja purkuun Kerimäellä ja Punkaharjulla – Savonlinnan kaupungin vuokratalojen purkusavotta yltää tänä vuonna laajemmin jo maaseututaajamiinkin

0

Savonlinnan kantakaupungissa pari vuotta käynnissä ollut vuokratalojen purkusavotta ulottuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Kerimäelle ja Punkaharjulle.

Savonlinnnan Seudun Nuorisoasunnot ry. on päättänyt purkaa Kerimäeltä Kyyhkysentien kolme rivitaloa ja Punkaharjulta Sorvaslahdentie 7:ssä sijaitsevat rivitalot. Kerimäeltä häviää näin 13 ja Punkaharjulta 12 vuokra-asuntoa.

Taloille on jo myönnetty purkuluvat ja purkuakordit. Kyseiset rivitalot häviävät maisemasta näillä näkymin ensi kesänä.

Nuorisoasunnot ry:n toimitusjohtaja Hannu Kurki sanoo talojen purkamisen syyksi alhaisen käyttöasteen ja talojen heikentyneen kunnon. Asunnot ovat jo tyhjillään.

– Kyyhkysentien nuorisoasuntojen käyttöaste oli vuonna 2018 vain 57 prosenttia. Sorvaslahdentiellä käyttö on ollut useita vuosia vielä alhaisempaa, vuonna 2018 käyttöaste oli vain 31 prosenttia, toteaa Kurki.

Molemmissa talokokonaisuuksissa on teknisiä ongelmia, kuten patteriverkoston vuotoja, joita ei Kurjen mukaan kannata nykyisellä kysynnällä lähteä korjaamaan.

Sinällään nuorisoasunnot eivät ole vielä kovin vanhoja, vasta 1990-luvulla rakennettuja.

– On kuitenkin voitu huomata, että talon kuntoa ei voi ennustaa sen iästä.

Nuorisoasuntoja rakennettiin Kerimäelle ja Punkaharjulle aikanaan lähinnä nuorten ensiasunnoiksi. Sittemmin asukkaiden ikäjakauma laveni, mutta siitä huolimatta taloja ei ole saatu pidetyksi täysinä.

Savonlinnan seudun nuorisoasunnot ry:lle jää Kerimäelle vielä toinen vuokrarivitalokohde ns. Stenbergin alueelle.

Savonrannalta kaupunki purki toissa vuonna yhteensä 23 vuokra-asuntoa Rönkönvaarasta, Säimenestä ja kirkonkylästä. Loput 24 vuokra-asuntoa kaupunki myi SaVuKolle, joten kaupungin vuokrataloja Savonrannalla ei enää ole.

Vuokra-asuntoja on purettu koko Savonlinnan alueella nyt parin vuoden ajan. Parin vuotta sitten hävisi toistasataa asuntoa ja tämän vuoden kokonaismäärä nousee Hannu Kurjen mukaan yli kahteensataan.

– Tilannetta kuvaa, että vaikka asuntoja puretaan tähän tahtiin, tyhjien asuntojen määrä ei silti ole laskenut paljoa. Tilannetta arvioidaan uudelleen joka vuosi, loppua ei uskalla vielä arvioida.

Kurki sanoo Savonlinnassa olevan käynnissä rakenteellinen muutos. Asuntojen kysyntä vähenee kaupungin laidoilla, mistä puretaan vanhoja pois, mutta keskustaan saatetaan jopa rakentaa uutta.

– Maaseututaajamissa tilanne on vielä vähän erilainen.

Ison kerrostalon purkamisen kokonaiskustannukset ovat Kurjen mukaan noin 200 000 euroa ja yhden rivitalon noin 50 000 euroa. Valtionkonttorin lainoista valtio ottaa purkutapauksissa kontolleen 90 prosenttia.

Purkuavustuksia on aiemmin voinut saada enintään 70 prosenttia purkukuluista, mutta maaliskuun alusta enimmäisavustus nostettiin kahdeksi vuodeksi 90 prosenttiin.