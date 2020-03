Hartauskirjoitus: Pahan vallan voittaja

0

Tämän viikon aiheena kirkkovuodessa on paha ja sen voittaminen. Kukaan ei voi sulkea silmiään ja korviaan pahuudelta. Se näkyy, kuuluu ja vaikuttaa maailmassa monin tavoin. Nykyisin myös mielellään leikitellään pahalla.

Pahuus kiehtoo ihmisiä. Esimerkiksi monet suomalaisetkin suhtautuvat huumausaineiden käyttöön myönteisesti. Eihän se nyt niin vaarallista ole kokeilla vähän kannabista! On turruttu ja totuttu myös siihen, että väkivaltaa, seksiä ja epärehellisyyttä tarjotaan ihmisille viihteenä tuutin täydeltä. Pahuus on kuin sienirihmasto, joka tunkeutuu salakavalasti yhä syvemmälle ihmisten kaikille elämänalueille.

Jokainen joutuu myös omassa elämässään kohtaamaan pahuutta muodossa tai toisessa, toiset enemmän toiset vähemmän. Mutta rehellisyyttä vaatii sen myöntäminen, että minussakin on pahaa ja teen paljon pahaa, niin kuin teet muuten sinäkin. Vaikka me teemme hyvääkin, me olemme myös syntisiä ja pahoja. Mitä paremmin oppii itseään ja toisia ihmisiä tuntemaan, sitä karummin myös meidän luontomme pahuus ja ilkeys paljastuu elävässä elämässä. Meissä oleva synti ja turmeltuneisuus tarjoavat pahalle tarttumapinnan.

Jeesus voitti synnin, kuoleman ja Paholaisen eli Perkeleen, kun hän itse kuoli ristillä ja kolmantena päivänä nousi ylös kuolleista. Jo aivan pieni lapsi tulee kristillisessä kasteessa osalliseksi tästä Kristuksen pahasta saavuttamasta voitosta. Meidät on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja jo omassa kasteessamme otettu Jeesuksen yhteyteen. Oman kasteemme jälkeen meidän tulisi elää uskoen ja turvautuen Vapahtajaamme Jeesukseen, Pahan vallan voittajaan.

Ilman uskoa Kristukseen kaste ei hyödytä meitä, sillä ainoastaan häneen turvautumalla me pelastumme. Sen vuoksi armollinen Jumala kutsuu jokaista omille teille lähtenyttä tuhlaajalasta palaamaan kasteen armoon ja turvautumaan Jeesukseen ja syntien anteeksiantamukseen. Hän on kanssamme maailman pahuuden keskellä ja sitä, joka hänen luokseen tulee, hän ei aja pois.

Hän ei jätä yksin ahdistunutta, sairasta, pelokasta tai kärsivää ihmistä. Hän auttaa lankeilevaa ja kiusattua ja haluaa vapauttaa ihmisen epäuskon ja syyllisyyden syövereistä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Hän tuntee meidät läpikotaisin ja tarjoaa meille armoa, anteeksiantamusta ja yltäkylläistä elämää.

Kirjoittaja on Enonkosken aluekappalainen