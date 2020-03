Savonlinnan kaupunki tarjoaa tukea kauppapalveluasiointiin koronatilanteen takia kotona oleville ikäihmisille

0

Kaupungin valmiusjohtoryhmä on päättänyt järjestää apua yli 70-vuotiaille, jotka joutuvat valtionneuvoston toimintaohjeen mukaisesti oleilemaan kotonaan mahdollisuuksien mukaan. Apu järjestetään organisoimalla ruokakuljetuspalveluapua niille yli 70-vuotiaille, jotka eivät sitä muualta saa.

– On ilahduttavaa, että monet lähimmäiset, kaupat ja kolmas sektori ovat lähteneet mukaan järjestämään ruokakuljetusapua kaupunkimme yli 70-vuotiaille asukkaille. Heitä pitää nyt auttaa, he ovat rakentaneet ja kehittäneet Suomea. Myös kaupunki haluaa omalta osaltaan viimesijaisena resurssina turvata yli 70-vuotiaiden asukkaidemme ruokahuollon toimimisen, jos mitään muuta kautta apua ei saa, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Valtioneuvosto on päättänyt Toimintaohjeena, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet).

Päätös on tehty siksi, että koronaviruksen leviämistä ehkäistään minimoimalla sosiaalista lähikontaktointia vain välttämättömään. Vain näin hidastetaan ja ehkäistään koronaviruksen leviämistä. Koronaviruksen leviämisen hidastaminen on tärkeää, jotta sairaala pystyy hoitamaan kaikki, jotka hoitoa tarvitsevat. Sairaalamme tehohoitokapasiteetti on rajallinen ja emme saa joutua tilanteeseen, jossa kaikkia ei voitaisi enää hoitaa.

Erityisesti Italiassa terveydenhuoltojärjestelmä on ajautunut suuriin vaikeuksiin ylikuormituksen takia, koska tartunnan saaneita on tullut liikaa. Noudattamalla valtioneuvoston toimintaohjeita vältetään väestön kuolleisuuden kasvua.

Savonlinnassa on 70-vuotiaita ja sitä vanhempia henkilöitä noin 7600. (Lähde: Facta Väestö 20.3.2020.) Ensisijaisesti suositellaan käytettävän lähimmäisen apua, kauppojen ja yrittäjien tarjoamia palveluita ja kolmannen sektorin palveluita. Kaupungin kauppakassipalvelu auttaa niitä ikäihmisiä, joilla ei edellä mainittuihin palveluihin ole jostain syystä mahdollisuutta. Palvelu on maksuton ja sitä tarjotaan asukkaille yhden kerran viikossa.

Kaupungin tarjoama kauppakassipalvelu käynnistetään perjantaina 20.3.

Miten kaupungin kauppakassipalvelu toimii:

Soita asuinalueesi kauppakassipalvelunumeroon. Puhelimessa sinua avustetaan tilin avaamisessa (kaupunki ei käsittele rahoja eikä maksuvälineitä) ja otetaan vastaan ostoslistasi. Ostokset ja kuitti toimitetaan kotiovellesi.

Kaupungin kauppakassipalvelun yhteystiedot: