Nuorten Onks tää normaalia -chat palvelee nyt joka päivä

0

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Siun sote viestittää nuorille, että huolien ja murheiden kanssa ei kannata jäädä yksin!

Nuorten Onks tää normaalia -chatin palveluaikaa laajennetaan koulujen ollessa suljettuna. Aiempien alkuiltojen lisäksi chat palvelee nyt joka arkipäivä.

Pääsiäiseen asti Onks tää normaalia -chatin tavoittaa maanantaista perjantaihin kello 10 – 16, ja lisäksi edelleen myös tavanomaisina aukioloaikoina tiistaista torstaihin kello 16 – 18.

Chat löytyy osoitteesta https://normaali.fi/siunsote/.

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille. Nuoret voivat keskustella chatissa luottamuksellisesti ja nimettömästi Siun soten ammattilaisten kanssa. Lisäksi sivustolla on käytettävissä kysely, jolla voi milloin vain selvittää, tarvitseeko mielessä pyörivästä asiasta olla huolissaan ja katsoa huoliin liittyviä videoituja näkökulmia. Nuoret voivat myös varata henkilökohtaisen chat-ajan palvelun kautta.

Normaali.fi -sivuilta löytyy nyt uutena myös kaksi korona-aiheista videota ”Näin selviät korona-ahdistuksesta” ja ”10 vinkkiä kotikaranteenista selviämiseen”. Videot pääsee katsomaan, kun on täyttänyt huolitestin.

Sivusto materiaaleineen on myös venäjäksi osoitteessa https://normaali.fi/siunsoteru/

Venäjänkielinen chat toimii aina parittoman viikon tiistaina klo 16 – 18.

Onks tää normaalia -chat on ollut käytössä Siun sotella Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueilla maaliskuusta 2018 asti. Vuoden 2019 aikana sivustolla tehtiin 2077 huolikyselyä loppuun asti ja suomenkielisiä keskusteluja oli 283 ja venäjänkielisiä 22. Keskusteluaika vaihteli alle kymmenestä minuutista lähes tuntiin. Henkilökohtaisia ajanvarauksia on voinut tehdä chatin marraskuusta 2019 alkaen ja pyyntöjä on muutama kuukaudessa.

Chatin pariin nuoria tuo heidän kokemansa masennus ja ahdistus sekä yksinäisyys, mutta myös kouluasiat ja se, ettei ole ketään kenen kanssa puhua huolista.

– Onks tää normaalia -chat on osoittanut tarpeellisuutensa käytännössä. Se tuo palvelumme nuorille heidän omaan ympäristöönsä matalalla kynnyksellä ja tasavertaisesti koko maakunnan alueella, kertoo erityisasiantuntija Iija den Herder Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluista.

Tietoa chat-palvelusta on jaettu koululaisille suoraan koulujen, oppilaitosten ja Wilman sekä sosiaalisen median kautta.