Kirjasto siirtää eräpäiviä

Savonlinnan kaupunginkirjaston kaikki toimipisteet pidetään suljettuina huhtikuun loppuun asti koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Myöskään omatoimijärjestelmät tai itsepalveluaukiolo eivät ole käytössä tuona aikana. Sulkuaikana asiakkaat voivat palauttaa aineistoja palautusluukkuun mihin tahansa kirjaston toimipisteeseen.

Verkkokirjasto ja kirjaston e-aineistot ovat asiakkaiden käytössä tavallisesti. Lainoja voi uusia verkkokirjastossa kirjautumalla palveluun kirjastokortin tunnuksella ja PIN-koodilla tai soittamalla kirjastoon arkipäivisin klo 10-15 välillä.

– Eräpäiviä on siirretty ja uudet eräpäivät ajoittuvat toukokuun alkuun 4.-6.5. välille, kirjastosta kerrotaan.

Varausten noutopäiviä on siirretty porrastetusti 4.-6.5. välille.

Aineistoon voi edelleen tehdä varauksia, mutta varauksia ei käsitellä sulkuaikana. Jo käsiteltyjä varauksia ei voi myöskään noutaa.

Kaikki kirjaston järjestämät tai kirjaston tiloissa pidettävät tapahtumat on peruttu.

Kiteen kirjastotoimi on ilmoittanut, että kirjastot pitävät ovensa kiinni 13.4. saakka. Myös omatoimikirjastot ovat kiinni, eivätkä kirjastoautot kierrä reiteillään.

Kaikkia laina-aikoja on jatkettu automaattisesti 3.5. asti tai sen yli. Myös varausten noutopäivät siirtyvät eteenpäin. Kiinniolon aikana asiakkaille ei lähde viestejä eräpäivistä tai noudettavista varauksista, eikä asiakkaille kerry maksuja.

Kiinnioloaikana kaukopalvelu ei toimi, eikä varattua aineistoa toimiteta asiakkaille. Kirjasto toivoo, että asiakkaat tekisivät uusia varauksia maltillisesti kirjaston ollessa kiinni.

Kirjasto ei toimita kotipalveluasiakkaille aineistoja kiinnioloaikana. Osassa kirjastoista on palautusluukut. Ne pysyvät käytössä toistaiseksi.