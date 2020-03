Pääkirjoitus: Pienet teot merkityksellisiä

0

Pohjoismaisittain katsoen Suomi on kokenut korona-epidemian jälkijunassa ja kansallisesti katsoen tauti näyttää tavoittavan itäisen Suomen viiveellä. Sosteri ei vielä keskiviikkona puoliltapäivin ollut tiedottanut ainoastakaan tautitapauksesta ja Pohjois-Karjalan puolella Siun soten alueella tietoon on tullut kaksi tautiin varmuudella sairastunutta. Epäilyjä ja sen aiheuttamia toimia on toki ollut myös Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella.

Asiantuntijoiden ennusteiden mukaan tämä ei jää tähän, vaan virus leviää väistämättä. Tässä tilanteessa oleellista on taudin leviämisen viivyttäminen, että terveydenhuoltojärjestelmä kestää sen mitä edessä on, eivätkä kaikki sairastuneet päädy hoidontarpeeseen yhtä aikaa.

Maamme kaltaisessa läntisessä hyvinvointivaltiossa vain harvoin vedotaan yksilön vastuuseen, mutta nyt on sen aika. Hallitus painottaa, että tulevina poikkeusolon aikoina jokainen joutuu joustamaan ja tuntemaan epämukavuutta. Jokaisen on ajateltava ja arvioitava tekemisiään ja niiden seurauksia. Pienet tekemiset tai tekemättä jättämiset ovat nyt merkityksellisiä.

Mahdollisuuksien mukaan on pyrittävä auttamaan hankalaan tilanteeseen joutuneita ikäihmisiä, mutta ahdinkoon voivat ajautua myös lapsiperheet ja pienyrittäjät. On aika tarjota apua naapurille, sukulaiselle tai tuttavalle. Yhteisöllisyys ja auttamisen halu näyttääkin syttyvän poikkeuksellisena aikana.

Katastrofin myönteisenä vaikutuksena voi pitää myös huomion kiinnittämistä lähipalveluihin ja niiden hyödyntämiseen. Presidentin mainitsemaa neuvoa henkisen läheisyyden ottamisesta kannattaa noudattaa laajalla rintamalla.