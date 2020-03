Kuntalaisia kehotetaan noudattamaan valtioneuvoston linjauksia

0

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine vetoaa ihmisiä noudattamaan tarkoin valtioneuvoston antamia ohjeita ja rajoituksia, koska niiden tarkoitus on suojella ihmisiä, elämää.

– Valtioneuvosto on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa päättänyt, että meillä on poikkeusolotilanne, koska väestöä uhkaa vakava vaara. Meidän on nyt mahdollisimman yhtenäisesti noudatettava ja toimittava niiden ohjeiden mukaan, joilla meidän elämäämme suojellaan. Tällä tavalla toimien minimoimme kuolonuhrit, kaupunginjohtaja Laine sanoo.

Tämä on vakavin tilanne, jossa olemme toisen maailmansodan jälkeen. Viimeksi Suomi asetettiin poikkeustilaan vuonna 1939 talvisodan sytyttyä.

– Yhteiskuntamme on tähän kuitenkin hyvin valmistautunut ja ohjeita noudattamalla tulemme tästä hyvin selviämään.

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksiä ja antanut muun muassa seuraavia ohjeita:

– Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

– Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

– Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

– Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

– Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

– Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.”

– Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

– Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

– Koronaviruksen leviämistä ehkäistään minimoimalla sosiaalista lähikontaktointia vain välttämättömään ja huolehtimalla tarkasti erityisesti käsihygieniasta. Vain näin hidastetaan ja ehkäistään koronaviruksen leviämistä. Koronaviruksen leviämisen hidastaminen on tärkeää, jotta sairaalamme pystyy hoitamaan kaikki, jotka hoitoa tarvitsevat. Tämä on kokemus Kiinasta ja erityisesti Italiasta, jossa terveydenhuoltojärjestelmä on ajautunut suuriin vaikeuksiin ylikuormituksen takia. Noudattamalla valtioneuvoston linjauksia vältämme väestömme kuolleisuuden kasvua, Laine sanoo.