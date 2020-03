Toinen varmistunut koronavirustapaus Siun soten alueella – Sosterin alueella ei vielä todettuja tapauksia

0

Siun soten alueella on varmistunut toinen koronavirustapaus. Tartunta varmistui keskiviikkona 18.3.2020 aamupäivällä. Tartunta on saatu ulkomaan matkalta ja potilas on eristyksessä kotona.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin alueella todettuja tapauksia ei vielä ole.

Siun soten alueella tartunnan saaneen henkilön lähikontakteja kartoitetaan ja altistuneisiin tullaan olemaan yhteydessä. Sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Siun soten alueella on nyt tutkittu noin 200 koronavirusnäytettä, joista kaksi on ollut positiivisia.

Siun sote tiedottaa koronavirusepidemiasta ja uusista tartuntatapauksista oman alueensa osalta keskitetysti verkkosivullaan siunsote.fi/korona.

– Emme lähetä enää erillisiä tiedotteita uusista tartuntatapauksista ellei asialla arvioida olevan laajempaa yhteiskunnallista merkitystä, Siun sotesta kerrotaan.

Huhuja paljon liikkeellä

Huoli koronaviruksesta on nyt suuri, ja se näkyy muun muassa puhelinpalvelujen ruuhkautumisena sekä huhuina sosiaalisessa mediassa. Siun sote muistuttaa, että paniikkiin ei ole syytä ja jokaisen tulee noudattaa annettuja toimintaohjeita lähikontaktien rajoittamiseksi.

Paniikkiin ei ole syytä.

Jos epäilee saaneensa koronavirustartunnan, kannattaa aloittaa tekemällä Omaolo-oirearvio osoitteessa www.omaolo.fi. Omaolo-palvelu ohjaa kriteerien täyttyessä soittamaan Päivystysapuun 116 117, missä terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat tilanteen ja antavat siihen sopivat jatko-ohjeet. Kenenkään hengitystieoireita potevien ei pidä tulla terveysasemille tai päivystykseen ennen soittamista.