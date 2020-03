Kiteen kaupungintalolla vielä ovet avoinna – kaupunkilaisia kannustetaan pitämään huolta itsestä ja toisista

0

Kiteen kaupungintalon ulko-ovet pidetään auki normaaliin tapaan klo 8-15. Kaupungin asiointipisteet ja nettipiste toimivat myös normaalisti, mutta muihin toimistoihin tapaamiset tulee sopia erikseen. Henkilökohtaista asiointia kaupungintalolla tulee välttää.

– Kaikessa asioinnissa suositellaan toimimaan ensisijaisesti puhelimen ja sähköpostin välityksellä, kaupungintalolta tiedotetaan.

– Osa koulujen tiloista suljetaan 18.3. alkaen ja oppilaat siirtyvät etäopetukseen.

– Lapset suositellaan ottamaan pois varhaiskasvatuksen piiristä.

– Ulkomailta 13.3. jälkeen palanneiden varhaiskasvatuksessa olevien lasten sekä lähiopetusta tarvitsevien 1.-3. luokan oppilaiden on jäätävä kotiin 14 vuorokauden ajaksi ennen päivähoitoon tai kouluun paluuta.

– Kaikki oppilaat säilyttävät oppikirjansa kotona, kunnes toisin ohjeistetaan.

– Yli kymmenen hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään Kiteen alueella Itä-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 tekemän päätöksen mukaisesti. Toimielinten kokoukset pyritään kuitenkin pitämään sovittujen aikataulujen mukaisesti sähköisiä kokouskäytäntöjä mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen.

– Matkustamista ulkomaille suositellaan välttämään toistaiseksi.

13.4.2020 saakka suljetut palvelut Kiteellä

Kiteen kaupungin järjestämät kulttuuritapahtumat.



Kaupungin nuorisotilat Linkki ja Kesälahden nuorisotila.



VesPeli-uimahalli.



Kiteen kaupungin liikuntasalit, ryhmäliikuntatilat ja kuntosalit sekä Kiteellä että Kesälahdella. Liikuntasalien vuorot lopetetaan samaksi ajaksi.



Kaikki liikuntaryhmät ja kansalaisopiston ryhmät.



Kirjastot ja lehtilukusali.



Kaupungin ylläpitämät kahviot (terveyskeskuksen kahvio ja Kipakka).

Asetetuilla rajoituksilla koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa. Näin kaikkiin tapauksiin pystytään reagoimaan terveydenhuollossa ja koronaviruksen riskiryhmät mahdollisesti estyvät sairastumasta.



Terveyskeskuksien turha kuormittaminen altistaa henkilökunnan sairastumisille, vaikeuttaa riskiryhmien hoitoon pääsyä ja nopeuttaa tartuntojen leviämistä. Tätä halutaan välttää.



Korona on valtaosalla sairastuneista lievä ja sen sairastaminen kotona normaalin flunssan tavoin on turvallista. Jokaisen on kuitenkin hyvä tarkkailla omaa ja läheistensä terveydentilaa: jos on syytä epäillä tartuntaa, muita ei pidä asettaa alttiiksi tartunnalle. Tapaamisten ja kontaktien vähentäminen hidastaa viruksen leviämistä.

Pidetään tämän kaikille uuden ja erikoisen tilanteen keskellä huolta itsestämme, toisistamme sekä yhteisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta!

Kiteen kaupunki noudattaa ohjeistuksillaan hallituksen linjauksia sekä Siun Soten ohjeita ja suosituksia.

Tilanne muuttuu jatkuvasti. Luotettavia tietolähteitä seurattavaksi ovat Siun Soten ja THL:n verkkosivut sekä YLE:n uutiset ja verkkosivut.