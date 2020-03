Ensimmäisten yritystukipakettien haku alkaa torstaina – Elinkeinoyhtiöt opastavat yrityksiä.

0

Korona-viruksen aiheuttama pandemia vaikuttaa vahvasti Suomen ja alueemme yritysten liiketoimintaan. Vaikutusten minimoimiseksi on päätetty myöntää jo kaksi rahoitushaasteisiin suunnattavaa tukipakettia. Asiasta tiedotti paikallisella tasolla Savonlinnan Elinkeinopalvelut.

Ensimmäisen tukipaketin rahoitushaku alkaa torstaina 19.3. Paketti on kooltaan 30 miljoonaa euroa ja tuki kanavoidaan Business Finlandin kautta.

Pakettiin on tehty kaksi rahoitusmuotoa. Ensimmäinen niistä on esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Sen suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Toinen on kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Sen suuruus voi olla 50 000 – 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavammin.

Rahoitusta kohdennetaan esimerkiksi matkailu- ja luovien alan yrityksille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitus- ja tuotantoketjuihin koronavirustilanne on jo vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan.

Rahoitusta voi käyttää yritykselle uusien toimenpiteiden selvittämiseen tai suunnitteluun. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä sekä selvitys- ja suunnittelutyöhön kohdistuvat ostettavat palvelut.

Rahoitustaso on 80 prosenttia, jolloin yritykselle jää 20 prosenttia omavastuu. Rahoitukset maksetaan etupainotteisesti, 70 prosenttia tuesta maksetaan myöntämispäätöksen jälkeen. Tukipaketeissa jaettavat rahoitukset ovat luonteeltaan on de minimis -tukea. Molempia rahoituksia voi hakea suoraan.

Rahoitusta voi hakea Business Finlandin verkkosivujen kautta osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

– Hallitus on kanavoinut myös toisen, suuruudeltaan 50 miljoonan euron tukipaketin haettavaksi ELY-keskuksen kautta. Savonlinnan kaupungin elinkeinotoimi tiedottaa asiasta heti, kun tukipaketti on tulossa haettavaksi, toteaa Savonlinnan Eelinkeinojohtaja Janne Weander tiedotteessa.

– Rahoituspäätökset pyritään tekemään hyvin nopealla aikataululla. Toivommekin, että mahdollisimman moni pk-yritys, jonka liiketoimintaan pandemia vaikuttaa, aktivoituisi hakemaan rahoitusta alueeltamme. Yritysneuvojamme auttavat mielellään tukihakemusten kanssa resurssimme huomioon ottaen.

Savonlinnan elinkeinopalveluiden henkilökunta työskentelee toistaiseksi pääsääntöisesti etänä.

Tällä varotoimenpiteellä estetään mahdolliset tartunnat. Tapahtumia ja koulutuksia on peruttu ja/tai siirretty myöhempään ajankohtaan.

– Niistä tiedotamme uutiskirjeissä lisää. Kokouksia pystymme järjestämään myös sähköisesti.

Kaikkiin elinkeinopalveluiden työntekijöihin saa yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät nettisivuilta: https://elinkeinopalvelut.fi/yhteystiedot/

Myös Keski-Karjalan Kehitysyhtiö KETI auttaa aluellaan yrityksiä selviämään korona-pandemian aiheuttamista haasteista. KETIssä noudatetaan valtioneuvoston 16.3. tekemiä päätöksiä ja suosituksia omassa toiminnassamme.

Asiakkaita palvellaan ajanvarauksen kautta.

– Soita neuvonta-aika ja sovi, miten haluat asiasi hoitaa. Voit tavata yritysneuvojiamme tai asiantuntijoitamme KETIn toimistolla, etänä nettiyhteyksien kautta tai tavata muualla haluamassasi paikassa. Toimistomme ovet ovat pääsääntöisesti avoinna, mutta ota ensin yhteyttä soittamalla tai sähköpostilla. Tapaamisiin vain terveenä, KETI tiedottaa.

KETIn palveluseteli on käytettävissä myös yrityksen kriisitilanteissa tarvittaviin asiantuntijapalveluihin. Harkinnanvarainen palveluseteli korvaa 50 prosenttia ja maksimissaan 500 euroa (+ alv) asiantuntijapalvelusta.

– Neuvottele ja sovi setelin käytöstä etukäteen yritysneuvojamme kanssa.

KETIn tilaisuudet ja koulutukset on peruttu keväältä. Etäyhteyksin järjestettäviä tilaisuuksia voi tulla, mutta niistä tiedotetaan erikseen.

Ohjeita päivitetään tilanteen mukaan, joten KETIn nettisivuja ja facebook-sivua suositellaan seuraamaan.

Yrittäjille hyödyllisiä

linkkejä:

Suomen Yrittäjät: jatkuvasti päivittyvä Kaikki koronasta -sivusto:

https://www.yrittajat.fi/yritt…/kaikki-koronasta-yrittajalle

Rahoitus / Pankit & Finnvera: neuvottele oman pankkisi kanssa lainojen lyhennysvapaista tai käyttöpääoman lisäämisestä. Finnvera tukee yrityksiä ja on varautunut yritysten lisärahoitukseen: https://tinyurl.com/va44v4a

Verohallinto tukee yrittäjiä: https://tinyurl.com/sk9ddoj

Yrityssuomen talousapu:

https://tinyurl.com/s3ddwne