Savonlinnan kaupunki toimeenpanee maan hallituksen päätökset – Sosteri rajoittaa vierailuja

0

Savonlinnan kaupungin valmiusjohtoryhmä on tänään kokoontunut kaupunginjohtaja Janne Laineen johdolla. Maan hallituksen eilen päättämät kaikki toimenpiteet toteutetaan myös Savonlinnassa.

Kaupungin valmiustoimintaa on ajettu ylös jo kolmen viikon ajan pitämällä säännöllisesti valmiusjohtoryhmän kokouksia ja muun muassa päivittämällä pandemiasuunnitelmat. Lisäksi on tehty lukuisia valmistelevia päätöksiä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Savonlinnassa. Valmiusjohtoryhmä on tehnyt varautumistoimenpiteitä tilannekuvan mukaisesti.

Sosterin kanssa yhteistyössä on hoidettu jo useita koronavirustartunnan epäilyjä, mutta onneksi tähän saakka ei ole yhtään tartuntaa vielä Savonlinnasta löytynyt.

On erittäin tärkeää entisestään vähentää sosiaalisia kontakteja, jotta taudin leviämistä saadaan hillittyä.

– Vaikka tällä hetkellä Savonlinnassa ei ole vielä rekisteröity yhtään koronavirustartuntaa, on taudin leviämisaalto valitettavasti millä hetkellä tahansa tulossa myös meille. Nyt on erittäin tärkeää entisestään vähentää sosiaalisia kontakteja, jotta taudin leviämistä saadaan hillittyä. Näin pystytään turvaamaan terveydenhuoltojärjestelmän kyky hoitaa hoitoa tarvitsevat ja näin vähentää väestön kuolleisuutta. Tilanne on erittäin vakava, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

– Tiedämme seuraukset Kiinan ja Pohjois-Italian kokemuksista ja siksi on erittäin tärkeää, että maan hallitus on ottanut valmiuslain poikkeusolosuhteiden toimivaltuudet käyttöön. Meiltä kaikilta tarvitaan nyt kriisivalmiutta, kykyä toimia yhteiseksi hyväksi ja sopeutumiskykyä, jotta vaaraa saadaan vähennettyä. Jokaisella meillä on nyt vastuu välttää turhaa liikkumista ja sosiaalisia kontakteja. Kaupassa ja apteekissa saa käydä, mutta vetoan nyt kaikkiin, että kaikenlainen muu liikkuminen ihmisten parissa vähennettäisiin minimiin. Muuten riskinä on, että terveydenhuoltojärjestelmämme ei kestä tätä ja ne, jotka hoitoa tarvitsevat eivät saa sitä, jatkaa Laine.

Savonlinnan kaupunki on kartoittanut Sosterille reservitiloja mahdollisten potilaiden lisäsijoituspaikkoja varten. Samoin kaupungin henkilöstöä käydään läpi lisäresurssien saamiseksi Sosterille, tilanteen niin vaatiessa. Toinen keskeinen prioriteetti kaupungin toiminnassa on vesi- ja jätevesilaitoksen toimintakyvyn turvaaminen kaikissa olosuhteissa, jota varten on koulutettu varahenkilöitä sekä kutsuttu eläkkeellä olevia varahenkilöiksi.

Kaupungin toiminnassa on siirrytty jo monissa toiminnoissa etätyöskentelyyn, jota lisätään nyt kaikkeen, jossa se on mahdollista. Asiakaspalvelu hoidetaan sähköisesti aina kun se on mahdollista. Asukkaita pyydetään ottamaan kaupunkiin ja sen toimijoihin yhteyttä kaikissa asioissa sähköpostitse ja puhelimitse. Asiointia kaupungin palvelupisteessä tai kaupungintalolla suositellaan vain, mikäli se on asian hoidon kannalta aivan välttämätöntä. Tällöinkin käynnistä toivotaan sovittavan puhelimitse etukäteen.

Valtioneuvosto on antanut toimintaohjeen, että ”yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet)”.

– Yritämme nyt suojella erityisesti yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Kanssaihmisinä voimme auttaa heitä esimerkiksi käymällä heille kaupassa, vetoaa kaupunginjohtaja Laine.

Myös kaupungin sisäiset palaverit pidetään valtaosin sähköisenä. Varahenkilöjärjestelmiä avaintehtävissä on käyty läpi ja tarkistettu. Valmiusjohtoryhmän johtamiskyky on pyritty turvaamaan määräämällä jo ennakoidusti osa valmiusjohtoryhmän jäsenistä etätyöhön.

– Näillä varautumistoimenpiteillä on pyritty turvaamaan yhteiskunnan elintärkeiden perustoimintojen toimintakyky kaikissa olosuhteissa. Yhteiskuntamme tulee kyllä tästä selviämään ja yritämme tehdä kaikkemme kansalaistemme hengen pelastamiseksi. Tulee varautua myös siihen, että tarvitaan vieläkin tiukempia toimenpiteitä pandemian hillitsemiseksi, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Maan hallituksen eilen päättämät kaikki toimenpiteet toteutetaan myös Savonlinnassa. Osa näistä oli jo kaupungin omina varautumistoimenpiteinä toteutettu. Keskeinen iso uusi asia on koulujen sulkeminen, josta Savonlinnassa haluttiin odottaa valtion linjausta, vaikka viime viikolla jo ennakoitiin tilannetta pyytämällä oppilaita viemään koulukirjat kotiin.

– Esiopetuksen ja 1-3 luokkien osalta järjestetään opetusta yhteiskunnalle tärkeissä tehtävissä olevien lapsille, jotta nämä henkilöt voivat huolehtia keskeisistä palveluista muun muassa terveydenhuollon, hoivapalveluiden, vesi-, energia- ja ruokahuollon sekä telekommunikaatiopalveluiden ja turvallisuusviranomaisten tehtävissä, toteaa Laine.

Yhteistyössä ELY:n kanssa on käynnistetty yritysten neuvonta- ja tukijärjestelmän ylösajo, jolla pyritään auttamaan yrityksiä. Maan hallituksen tukipäätökset luovat tähän nyt myös parempia taloudellisia edellytyksiä. On tärkeää turvata ihmisten ja yritysten toimeentulo.

Sosteri on sulkenut asumispalveluyksiköt ja keskussairaalan vierailijoilta

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri on sulkenut kaikki asumispalveluyksiköt ja keskussairaalan vierailijoilta. Myös kaikki ikäihmisten päivätoiminta on peruttu. Yhtään koronatartuntaa ei ole edelläänkään Sosterissa todettu.

Sosterissa seurataan valtakunnan tilannetta tarkasti. Vierailut keskussairaalassa sekä vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä ovat kielletty, pois lukien kriittisessä tilassa tai saattohoidossa olevien asukkaiden oireettomat läheiset. Ikäihmisten päivätoiminta on peruttu ja palveluohjaukseen ja palvelutarpeen arviointiin liittyvät kotikäynnit on minimoitu vain välttämättömiin käynteihin sekä ikäihmisten että vammaisten palveluissa.

– Sosterissa ei ole ajettu vielä ajettu alas kiireetöntä leikkaus- ja ajanvaraustoimintaa, mutta sen toteuttamista hallitusti suunnitellaan parhaillaan, vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen.

Kaikista toiminnan muutoksista linjataan Sosterin johtoryhmässä ja niistä tullaan viiveettä tiedottamaan väestölle. Ennen linjauksia toiminta jatkuu ennallaan.

Flunssat sairastetaan kotona

Väestön kannalta ohje flunssan sairastamisesta kotona on ennallaan. Flunssaisten mutta hyväkuntoisten henkilöiden ei tule enää soittaa päivystysapuun 116 117, vaikka epäilisikin koronavirustartuntaa.

– Liikkeellä on paljon muitakin hengitystieinfektioita kuin koronaa, kuten influenssaa, RS-virusta ja tavallisempia virustauteja, Luukkonen sanoo.

Päivystysapuun 116 117 tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Koronavirukseen liittyvää yleistä neuvontaa on saatavilla Sosterin koronapuhelimesta, jonka numero on 015 527 2700 ja joka toimii arkisin klo 8-18. Lisäksi Sosterissa käytössä Hyviksen sähköinen asiointi, jonka kautta voi yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin kiireettömissä asioissa.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata. Koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon.