Räsymatto tulee aina uudestaan muotiin – Linnalan opiston käsityö- ja kudontapiirissä saa epäonnistuakin

Tammikuun pimeässä illassa Punkaharjun keskustassa osoitteessa Kuusitie 1 palaa lämpimästi valot.

Linnalan käsityö- ja kudontapiiri on kokoontunut joka torstaiseen tapaamiseen.

Puikot kilisevät ahkerasti, kangaspuut kolkkaavat mattoja, poppanaa ja pellavaa. Tunnelma on harmoninen.

Eila Valkeapää esittelee neulomaansa värikästä kylpyhuoneen mattoa. Tekniikka on nimeltään dominoneule. Seuraavaksi Valkeapää aikoo kutoa kangaspuilla kesäkassin poppanasta.

Linnalan käsityöopettaja Aune Keinänen kertoo, että hän tuo ryhmään uusia ideoita, materiaaleja, välineitä ja tekniikoita.

Monet tuovat itsekin ideoitaan. Jostakin lehdestä on löytynyt kiva malli, jota haluttaisiin kokeilla. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä.

Monet osallistujista ovat hyvin taitavia, mutta käsityötekniikat opetellaan aina alusta alkaen, joten ryhmä sopii myös aloittelijoille.

Kangaspuilla pellavalangasta poppanapyyheliinaa kutova Sirkka Hänninen kertoo, että täällä saa epäonnistua, purkaa, korjata ja aloittaa alusta.

Kangaspuilla kutova Ulla Sikanen kertoo, että ryhmässä saa aloittaa ihan alkeista. Ryhmässä tutustuu helposti uusiin ihmisiin.

Kurssilaiset ovat tuoneet aikaisempia töitään pyynnöstä esille.

Taitavien kätten tuloksena on syntynyt kauniita ja värikkäitä sisustustöitä: pöytäliinoja, tabletteja, raanuja, mattoja ja persoonallisia koriste-esineitä.

Ryhmässä tehdään myös kausiaskartelua. Jouluksi oli valmistettu viehättäviä kynttilälyhtyjä, joissa verkko oli kastettu paperimassaan. Pääsiäiseksi on askarreltu keltaisia ovikransseja solmupuulla.

On kokeiltu erilaisia tekniikoita, tuossa on tuftaamalla tehty matto, matonkuteista ommeltu veikeä kori ja kierrätyshuovasta tehtyjä käsitöitä. Kierrätyshuopa on tuunattua villaa. Merja Kuismasen pitämällä lusikkakorukurssilla on valmistunut tuulikello vanhoista lusikoista.

Nyt on muotia makramee-työt. Niiden suosio selittyy ehkä sillä, että makrameeta solmiessa työ valmistuu helposti ja nopeasti.

Jos haastetta haluaa, niin Hardanger-revinnäiskirjontatyö on kotoisin Norjasta. Sitä tehdessä ei työtuntien määrää lasketa.

Töissä käytetään paljon kierrätysmateriaaleja.

Monet matot on tehty värjätyistä vanhoista lakanoista. Reaktiivivärit vain pesukoneeseen ja värikästä tulee.

– Räsymatto tulee aina uudestaan muotiin, sanoo Keinänen.

Linnala on ajan hermolla. Keinänen kertoo, että töissä käytetään paljon kierrätysmateriaaleja.

Hän iloitsee siitä, että käsityö- ja kudontapiiri on saanut paljon lahjoituksia, esimerkiksi jäännöslankoja, matonkuteita ja poppanakuteita.

– Jäännöslangoista varsinkin syntyy hyvin persoonallisia töitä.

Muutakin lahjoitetaan kuin lankoja. Keinänen esittelee ylpeänä lahjoituksena saatuja nypläystarvikkeita, joilla on ollut omistajalleen suuri tunnearvo. Lahjoittaja on tyytyväinen, kun tarvikkeet saavat uuden kodin.

-Moni antaa lahjoituksena näitä pois, koska ei jaksa enää itse tehdä.

Raija Litzen on saanut mattonsa valmiiksi. Aune Keinänen menee auttamaan, kun kangaspuilta puretaan kolme valmista mattoa, monen illan ja kuukauden kärsivällisen käsityön hedelmät.

– Lapsi on syntynyt, joku nauraa, kun kolme peräkkäistä mattoa on levitetty lattialle.

Anneli Nilsson ja Raija Haavisto ihastelevat värejä ja kyselevät, mistä mikin raita on tehty. Ulla Sikanen mittailee omaa mattoaan. Se on luvattu jo miniälle.

Aune Keinänen on ohjannut lähes 40 vuotta käsityöryhmiä.

– Aloitin aikanaan Puruveden Kansalaisopistossa. Nykyisin toimin myös Linnalan opistossa Puruvesialueen suunnittelijana.

– Kuinkahan monta metriä mattoa on minun urallani syntynyt? Joka kerta se on hieno hetki, kun työt valmistuvat ja päästään ihailemaan opiskelijoiden valmistamia taidokkaita töitä.

Linnalan opiston Punkaharjun toimitilassa kokoontuu kutomapiirin lisäksi naiskuoro, verhoilu, runopiiri ja niskahartiajumppa sekä Punkaharjun pelimannit.

Tilassa pidetään Punkaharjun alueen oppilastöiden näyttely lauantaina ja sunnuntaina 18.-19.4.

Linnalan oppilastöiden näyttely Savonrannalla Vuokalan myllyllä 3.4.-30.4., Enonkosken kirjastossa 7.4. – 24.4., Kerimäki kirjastossa lauantaina ja sunnuntaina 4.-5.4.