Kolumni: Malttia, kohtuutta ja vastuuta – mihin aiot energiasi käyttää?

Vallitsevan korona-tilanteen vuoksi ihmiskunnassa tarvitaan nyt eritoten malttia, kohtuutta ja vastuuta.

Malttia ja kohtuutta, jotta ei uhkaavan ja osin vaikeastikin hahmotettavan tilanteen edessä toimittaisi turhan itsekkäästi ja vaarannettaisi suurimmassa riskissä olevia.

Hyvä on muistaa, että aiemman tiedon ja kokemuksen ollessa vähäiset, toimitaan aika paljon ennusteiden ja mallien perusteella – toisin sanoen valistuneiden arvausten varassa.

Kenen hyvänsä meistä on tässä vaiheessa helppo tuomita tai ylistää tehtyjä toimia. Kyllä keskustelulle ja kriittiselle arvioinnille on aina paikkansa, mutta kaikkien kannalta toivoisi, että kohtuus ja maltti säilyisivät esimerkiksi sosiaalisen median kirjoitteluissa. Jos keskustelu ei ole rakentavaa, niin palveeko se yhtään ketään?

Tosiasia on sekin, että näiden tehtyjen ja mahdollisesti tekemättä jätettyjen asioiden onnistumista pystytään arvioimaan paremmin vasta jonkin ajan kuluttua, kun nähdään miten tilanne oikeasti kehittyy.

Inhimillinen ahdinko on etenkin pienten yrittäjien ja yritysten kohdalla ymmärrettävää ja valitettavaa. Työelämä on muuttunut ehkä yllättävänkin laajalti sellaiseksi, että freelancerien ja yksinyrittäjien osuus on kasvanut.

On vaikea nähdä, että mikään julkistettava tukipaketti olisi yksistään täysin riittävä vahinkojen kuittaamiseksi missään päin maailmaa.

Toimenpiteitä kuitenkin tulee varmasti vielä lisää. Henkilökohtaisesti en usko, että juuri missään instanssissa olisi niin sanotusti vedetty vain lonkkaa. Vaikka tilanne on ikävä, on ymmärrettävä sekin, ettei kaikki ole tämmöisessä tilanteessa käden käänteessä valmiina ja tiedotuskunnossa- valmistelut vaativat aikansa ja energiaa kohdentuu akuutin uhkan torjumiseen.

Vastuuta kysytään luonnollisesti huolenpidon osalta yhteiskunnan ja yksilöiden tasolla.

Yksilötasolla voi jokainen kysyä itseltään, aikooko tässä tilanteessa tyytyä esimerkiksi vain kritisoimaan ja sättimään erinäisiä tahoja ja pieniä sanankäänteitä, vai suuntaako senkin energian mielummin johonkin rakentavaan toimintaan.

Nyt pienilläkin toimilla ja avunannoilla voi olla suuria ja kauaskantoisia vaikutuksia. Mihin itse aiot energiasi käyttää?

Selvää on, että valtiolla on oma vastuunsa asian hoidossa. Sen lisäksi kysytään erityistä vastuuta niiltä tahoilta ja yrityksiltä, joilla tilanne on hyvä ja muita vakaampi.

Rahaahan maailmassa yhä on – myös Suomessa – vaikka valitettavan paljon varallisuutta onkin keskittynyt valitettavan pienen joukon käsiin.

Nähtäväksi jää miten esimerkiksi pankit ja isoja voittoja tahkonneet yhtiöt, sekä isossa kuvassa maailman kaikkein menestyimmät yritykset ja miljonäärit reagoivat vielä tilanteeseen. Jotain toimia on jo nähty mutta mihin saakka ne riittävät?

Eletään aikaa, jolloin ihmisten ja yritysten arvomaailmat todellakin punnitaan ja nähdään.

Jussi Silvennoinen