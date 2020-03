Enonkosken kotiseutusukan rinnalle uusia tuotteita

0

Muutama vuosi sitten Enonkosken Maa-ja kotitalousseuran ideoiman sukkakilpailun tuloksena syntynyt kotiseutusukka on herättänyt laajaa kiinnostusta.

– Sukkia on ostettu paljon lahjaksi, matkamuistoksi ja omaan käyttöön. Kysyntää on ollut piposta, lapasista ja jopa villapaidasta, seuran puheenjohtaja Helena Auvinen kertoo.

Viime kuukausien aikana on kysyntään pyritty vastaamaan suunnittelemalla pipoja lapaset noudattaen samaa kuviota ja värejä kuin sukassa.

Uudet tuotteet ovat esillä Enonkosken kirjastossa huhtikuun alkupuolelle asti.

Neuleita voi neuloa kuka tahansa itselle ja lahjaksi tai myyntiin. Neuleiden kuvion malli ja värit on pysytettävä alkuperäisinä.

Lähempiä tietoja ja ohjeita neuleista saa Käsityöasemalta 4H-neuvoja Maija Herraselta ja Maa- ja kotitalousseuran puheenjohtaja Helena Auviselta.

Kotiseutuneuleita on myynnissä Käsityöasemalla, Maitolaiturilla ja kesällä Luontotuvassa sen aukioloaikoina.