Sosteri ei enää testaa kaikkia koronavirusepäilyjä – Siun Soten alueella jatketaan lievien tapaustenkin testausta harkinnan mukaan

Sosteri muutti ohjeitaan uuden THL:n ohjeen mukaisesti.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata. Koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon. Hengitystieoireisten, mutta hyväkuntoisten henkilöiden, ei tule enää soittaa Päivystysapuun 116 117, vaikka epäilisikin koronavirustartuntaa.

THL päivitti koronavirukseen liittyvät kansalliset toimenpideohjeet 14.3. klo 9.10. Jatkossa koronavirusnäytteitä ei oteta matkailuun liittyen, vaan näytteenotossa keskitytään ryhmiin, joiden tartuntojen selvittäminen on kriittisintä. Valtakunnallinen strategia on pikku hiljaa muuttumassa ja ollaan siirtymässä tartuntaketjujen selvittelystä vakavien tautimuotojen hoitoon. Nykytiedon mukaan 80 prosenttia tautitapauksista on lieviä, eivätkä vaadi sairaalahoitoa.

Koronavirusnäytteitä otetaan edelleen tarveharkinnan perusteella sairaalahoitoa vaativilta potilailta sekä terveyden- ja sosiaalihuollon sekä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilökunnalta, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus, pelkkä nuha ei riitä näytteenottoon.

Näytteenottokriteereiden muututtua ei siis enää testata henkilöitä, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. Jos henkilöllä on hengitystieoireita, mutta hän on hyväkuntoinen, hänen tulee olla kotona ja noudattaa yleisiä hengitystieinfektion kotihoito-ohjeita: https://www.terveyskyla.fi/keuhkotalo/tietoa-keuhkosairauksista/hengitystieinfektiot/itsehoito.

Päivystysapuun 116 117 tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Koronavirukseen liittyvää yleistä neuvontaa on saatavilla Sosterin koronapuhelimesta, jonka numero on 015 527 2700 ja joka toimii arkisin klo 8-18. Lisäksi Sosterissa käytössä Hyviksen sähköinen asiointi, jonka kautta voi yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin kiireettömissä asioissa. Kansalaisten käytössä on myös THL:n valtakunnallinen koronapuhelinpalvelu, joka myös vastaa vastaaviin yleisiin tiedusteluihin arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15 numerossa 0295 535 535. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Kaikkien henkilöiden, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, tulee kotona pysyä oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan.

Siun Soten alueella yksi todennettu tapaus

Siun Soten alueella on todettu yksi varmennettu koronavirustartunta ja Pohjois-Karjalassa jatketaan toistaiseksi lieväoireisten koronaepäilyjen testaamista. Terveydenhuolto pyytää alueen asukkailta malttia sekä henkilökunnan ja muiden huomioimista omassa toiminnassaan.

Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä pyritään edelleen hidastamaan koronavirustartuntojen leviämistä testaamalla terveydenhuollon harkinnan mukaan myös lieväoireisia henkilöitä, jotka ovat matkailleet 14 vuorokauden sisällä ulkomailla tai olleet lähikontaktissa henkilöön, jolla on varmistettu koronavirustartunta.

Jos epäily koronavirustartunnasta herää, tulee aina soittaa ensin Päivystysapuun 116 117 tai omalle terveysasemalle. Hengitystieoireita potevien ei pidä hakeutua hoitoon terveysasemille tai yhteispäivystykseen ennen soittamista.

Jos ei ole matkaillut ulkomailla tai ollut kontaktissa koronapotilaaseen ja hengitystieoireet ovat vain lieviä, ei terveydenhuoltoon tarvitse olla yhteyksissä, vaan normaali kotihoito riittää. Terveydenhuoltoon tulee olla puhelimitse yhteydessä, jos hengitystieoireet muuttuvat vakaviksi tai yleiskunto laskee. Omaolo-nettipalvelussa voi myös itse arvioida oireiden vakavuutta ja saada omaan tilanteeseen sopivia kotihoito-ohjeita.

Ajankohtainen tieto ja Siun soten toimintaohjeet on koottu verkkosivulle www.siunsote.fi/korona.

Puhelinpalvelut kuormittuneita

Siun soten puhelinpalvelut ovat tällä hetkellä hyvin kuormittuneita koronavirukseen liittyvistä puheluista. Puhelinpalveluihin lisätään henkilöstöä, mutta alueen asukkailta pyydetään nyt erityistä malttia ja harkintaa. Jokaisen on syytä harkita, edellyttääkö oma vaiva yhteydenottoa juuri nyt, vai voiko asia odottaa.

Oman tai lapsen sairaslomatodistuksiin liittyviä puheluja ei pidä soittaa Päivystysapuun, sillä yhteispäivystyksessä ei kirjoiteta hoitoon liittymättömiä sairaslomatodistuksia. Päivystys on tarkoitettu päivystyspotilaille, eikä sinne pidä tulla kiireettömissä asioissa tai pelkän sairasloman takia. Siun sote suosittelee alueen työnantajia muuttamaan omaa ohjeistustaan siten, että lyhyisiin sairaslomiin (esimerkiksi seitsemän päivää) riittäisi ilmoitus esimiehelle, eikä lääkärintodistusta tarvittaisi.

Terveysasemien palvelunumerossa vastaa maanantaista 16.3. alkaen aina ensin nauhoite, jossa ohjeistetaan jättämään takaisinsoittopyyntö. On tärkeää kuunnella takaisinsoitto-ohje loppuun saakka ja toimia siinä kerrottujen ohjeiden mukaan. Jos ei halua jättää takaisinsoittopyyntöä, pitää odottaa nauhoite loppuun ja jäädä linjalle odottamaan, että puhelu yhdistyy.

Flunssassa jäädään kotiin

Hammashoitoon, fysioterapeutin vastaanotolle tai muuhun kiireettömään hoitoon ei pidä tulla, jos sairastaa infektiotautia. Myös lievässä flunssassa tai yskässä olevien henkilöiden on nyt syytä siirtää muut terveydenhuollon vastaanottoaikansa myöhemmäksi, jottei tartuta terveydenhuollon henkilökuntaa tai muita asiakkaita.

Jos hengitystieinfektion oireet ovat lievät ja kotihoidolla pärjää, on syytä sairastaa ja levätä kotona. Töihin, kouluun tai harrastuksiin ei pidä mennä, ennen kuin takana on yksi oireeton päivä. Hengitystieinfektioiden kotihoidossa lepo on usein paras lääke. Lämpimät juomat ja kuumetta alentava lääkitys voivat myös helpottaa oloa.

Kotihoito-ohjeet hengitystieinfektioiden hoitoon Terveyskylä.fi-verkkosivustolla

Tietoa ja keskusteluapua koronavirukseen liittyen

Yleistietoa koronaviruksesta löytyy kootusti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta thl.fi. Henkilöt, jotka eivät voi käyttää verkkosivuja tiedonhakuun, voivat soittaa valtakunnalliseen koronaneuvontapuhelimeen 0295 535 535.

Koronavirus pelottaa ja ahdistaa monia. Jos kokee tarvitsevansa keskusteluapua ammattilaisen kanssa voi Siun soten alueella olla yhteydessä joko sosiaalipäivystykseen 013 330 9002 (ympäri vuorokauden) tai aikuispsykiatrian tehostettuun avohoitoon 013 330 2132 (klo 8–21). Myös valtakunnalliset kriisipuhelimet tarjoavat keskusteluapua.