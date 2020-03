Mielipide: Suot ja ennallistaminen

0

Juutinsuo on päässyt otsikoihin ja vilkkaaseen keskusteluun aloitettujen ennallistamistoimien järkevyydestä. Hankkeen vetäjät tietenkin puolustavat toimiensa järkevyyttä, joten he vakuuttavat kaiken olevan riskitöntä.

Täysin varmaa tutkittua tietoa soiden ennallistamisesta ei tällä hetkellä ole. On arvioitu, että ehkä 10 vuoden päästä voitaisiin antaa luotettavaa tutkimustietoa, koska Luonnonvarakeskus ja Metsäntutkimuslaitos muun muassa tutkivat kyseisiä asioita.

Noin 100 vuotta sitten käynnistettiin hätäaputöinä merkittävä soiden ojitus, tarkoituksena saada suot paremmin puun tuotantoon sopiviksi. Koneellinen ojitus käynnistyi 1960-luvulla ja tässäkin yhteiskunta oli mukana verovaroin.

Vahvasti tarkoituksena oli lisätä puuntuotantoa metsäteollisuuden tarpeisiin ja vaurautta hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen. Noilla toimilla saatiin kasvatettua noin 15 miljoonaa kuutiota puutavaraa teollisuuden tarpeita varten vuodessa hakattavaksi. Samalla luotiin yhteiskuntaan kymmeniä tuhansia pysyviä työpaikkoja.

Osa noista ojituksista kohdistui alueille, jotka olivat puuntuotantoon sopimattomia tai huonosti sopivia, Luken arvion mukaan noin 20 prosenttia ojitetusta pinta-alasta. Nämä palautuvat luonnontilaisiksi vähän kerrassaan luonnostaan, osin jo palautuneetkin ilman kustannuksia.

Nyt vahvasti houkutellaan ennallistamaan koneellisesti ojitusalueita ja taas veronmaksajat pääsevät mukaan kustannuksiin. Etenkin se hämmentää, että osa näistä toimista on kohdistumassa parhaassa kasvussa oleviin talousmetsiin. Millainen viesti tästä tulee suomalaiselle metsäteollisuudelle, joka nyt on vahvasti kehittämässä ympäristöystävällisiä tuotteita muun muassa muovin korvaamista. Yhteiskunnan toimien tulee myös tukea teollisuuden raaka-ainehuoltoa.

Suomen hiilidioksidipäästöjen osuudeksi on arvioitu 0,14 prosenttia maailman päästöistä. Vastaavasti esimerkiksi Kiinan päästöt on arvioitu olevan 30 prosentin luokkaaa maailman päästöistä.

Suomalaisten velvollisuus on olla mukana päästöjen rajoituksissa, mutta kun katsotaan osuuttamme maailman kokonais päästöistä, ei meidän toimilla liene paljonkaan merkitystä suuntaan tai toiseen.

Ari Asikainen

kesälahtelainen kuntapäättäjä Kiteeltä