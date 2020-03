Mielipide: Perintörahojen oikaisuvaatimus – oma suu ja kontin suu

0

Koska Ritva Wahl haluaa tietoisesti vääristellä ja unohtaa asioita, niin korjaan heti aluksi hänen väittämänsä eroni syistä aluejohtokunnasta.

Sen kokouksessa 5.2.2015 varapuheenjohtaja Wahl vakuutti, että mikäli perintörahoja ei käytetä aluejohtokunnan jäljellä olevan elinkaaren aikana, Savonranta menettää perintörahat.

Toin esille epäilykseni moisesta menettelystä, mutta asiaa ei ollut mahdollista varmistaa kokouksen aikana, joten olin pakotettu hyväksymään päätöksen 45 000 ja 94 000 euron käyttämisestä Senioripuistoon ja urheilukentän katsomoon.

Myöhemmin varmistin asian lakimies Rasimukselta, hallintojohtaja Saku Linnamurrolta sekä ex-kansliapäällikkö Erämaalta. Kaikki olivat sitä mieltä ettei varoja minnekään katoa.

Sen perusteella laadin oikaisuvaatimuksen ja sen jälkeen kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Tämä siis 27.4.2015.

Sitä ennen 3.3.2015 olin eronnut, koska en enää halunnut istua ryhmässä jota yritetään ohjeistaa valheellisen tiedon perusteella.

Tässä vaiheessa korostan, että toimintani motiivi oli pyrkimys pelkästään varojen käyttämisestä alkuperäiseen kuntouttavaan toimintaan eikä seiniin.

Peruinkin kunnallisvalituksen heti 8.5.2017, kun kaupunginhallitus 10.4.2017 oli vahvistanut ettei perintörahoja käytetä rakenteisiin vaan ne varat otetaan kuntaliitosmäärärahoista.

Edellinen episodi on asia, jonka Wahl haluaisi unohtaa.

Olen vakaasti sitä mieltä, että aika moni savonrantalainen on mielissään kahden vuoden ”taistelustani”. Sama periaate tasapuoliseen ja avoimeen rahankäyttöön on ohjannut myöhempääkin toimintaani.

Wahlin väittämä avustusten ja perintövarojen nimikkeiden erottamisesta toisistaan on huuhaata. Minulla on arkistoissani runsaasti asiallisia netistä poimittuja avustushakemuksia.

Hakemuksien avulla on mahdollista varmistaa varojen asiallinen, oikea ja kohtuullinen kohdistus ja käyttö.

Hakemusten jättämisen pitäisi olla tasapuolista kaikille toimijoille eikä niin, että joku laatii sellaisen ja joltakin toiselta sitä ei vaadita.

Hakemusten jättäminen on osoitus myös siitä, että toimija on miettinyt kohdettaan sekä sisällöllisesti että kustannustasoltaan.

Wahlin väittämä kaikkien toimijoiden kuulemisesta ei pidä paikkaansa vaan osa kohteista on mukana ”historiallisesti”.

Näinhän ei pitäisi menetellä. Eli ei ole kysymys pienimmästäkään kiusasta vaan pyrkimys väärinkäytösten kitkemiseen.

Työryhmän läpinäkymätön ja salaileva toiminta mahdollistaa ”hyvä-veli” suhmuroinnin tai varmasti työryhmällä on hyvä selitys varojen käytöstä esim. ”Rönkönvaaran Yhdistyksen Harjujärven saunan imeytyskentän kaivo 300L+10m imeytyskentän putkisto” 310,- (ALV:lla 384,40) investointiin”.

Perintörahoja on myös surutta maksettu ilman minkäänlaisia kulutositteita. Kunhan eivät rahat olisi menneet omaan taskuun. Kun asiat ovat harvoissa yhteen liitetyissä käsissä, niin jutut vain ”häipyvät” ja hukkuvat jonnekin.

Ts. en ole unohtanut lapsia, nuoria, vanhuksia enkä ikäihmisiä. Joskus vain yritys saada asiat oikein hoidettua vaatii ikäviäkin menettelytapoja.

Työryhmän sisältä on sanottu ettei heitä huvita istua kokouksissa joista ei saa palkkioita eikä km-korvauksia.

Tästä syystä vuoden 2020 käyttövarabudjettikin on 50 000 euroa + 20 000 euroa eli kun normaalisti vuoden aikana tulee uusia lisäanomuksia, niin tämä vuosi olisi viimeinen.

Siis tämän vuoden käyttöbudjetti tulee olemaan yli 30 prosenttia alkuperäisestä perinnöstä.

Minusta taas olisi ollut hienoa, jos varoja tänä vuonna ja myös aikaisempina vuosina olisi käytetty kohtuullisesti. Mikä olisi hienompaa, kuin yhä useampi ikäehdot täytettyään olisi tulevinakin vuosina päässyt nauttimaan kuntouttavista eduista.

Seppo Sorri