Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterista tiedotetaan, että kansalaisten kannalta tärkeintä on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja noudattaa esimerkiksi ulkoministeriön ohjeita matkustamisessa.

Sairaanhoitopiiri Sosteri seuraa THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistusta ja on varautunut tilanteeseen.

Itä-Savon alueella ei ole toistaiseksi todettu yhtään koronavirustartuntaa.

– Olemme varautuneet huolella valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Sosterin henkilöstö on ohjeistettu ja ajantasalla. Myös henkilösuojaimissa meillä on hyvä tilanne, Sosterin vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen

Virustartunnan saamisen riski on THL:n mukaan kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa. Suomessa on THL:n mukaan todettu tähän päivään mennessä hieman yli 100 koronavirustartuntaa. THL:n on luvannut päivittää valtakunnalliset ohjeistuksen huomiseen 13.3.2020 mennessä.

Ohjeet vaikuttavat myös Sosterin ohjeistukseen, joten tiedotamme asiasta huomenna perjantaina kello 13.00 mennessä, Luukkonen sanoo.

Ulkoministeriön tiedote koronavirustilanne ja matkustamisesta 12.3.2020: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronavirustilanne-ja-umn-matkustustiedotteet