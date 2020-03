Hyväntekeväisyysjärjestö Savonlinnan HaTTu ry järjestää mäkiautokisan

0

Tapahtuma järjestetään Savonlinnassa kesäkuun kuudentena päivänä, jolloin kaupungissa on paljon muitakin tapahtumia.

HaTTU ry:n teknisenä kumppanina toimii Activity Maker Oy. Pääyhteistyökumppanina on Lumme Energia Oy, jonka mukaan kilpailu myös nimetään.

Mäkiautokisaa markkinoidaan ja se toteutetaan puhtaan ilman ja vapaan hiilijäljen

tapahtumana. Teema otetaan huomioon kaikessa järjestelyissä ja toiminnassa sekä se

ilmentyy myös mäkiautokisan nimessä Lumme Energia GP (GreenPower).

Mäkiautokisassa on kaksi sarjaa, kilpa- ja showsarjat. Mäkiautokisan säännöt, auton

rakentamisen ohjeet sekä GP-kartta löytyvät järjestäjän kotisivuilta

savonlinnanhattu.fi/lumme-energia-gp-makiautokisa/

Tapahtumapaikka on Savonlinnan keskustassa, legendaarisessa Talvisalon rinteessä.

Tapahtuman ajankohta on Savonlinnan ”superlauantai” eli kaupungin kesäkauden

avauspäivä 6.6.2020, jolloin ihmisiä on liikkeellä tuhatmäärin lukuisissa eri

tapahtumissa.

Mäkiautokisaa markkinoidaan ympäri Suomea mäkiautojen harrastajatahoille.

Järjestäjien mukaan Savonlinna kiinnostaa alan harrastajia jo senkin vuoksi, että ko.

viikonvaihteena kaupungissa on paljon oheistapahtumia, joita markkinoidaan

mäkiautokisan mainoksen yhteydessä.

Järjestäjät toivovat, että myös paikalliset mäkiautoilusta kiinnostuneet tahot osallistuvat

kisaan. Kilpa- tai showsarjan auton rakentamiseen on aikaa lähes kolme kuukautta.

Tapahtuman tavoitteena on kerätä varoja savonlinnalaisten vähävaraisten perheiden

lasten ja nuorten harrastetoiminnan tukemiseen.