Pohjois-Karjalassa todettu ensimmäinen koronavirustartunta

Siun sote -kuntayhtymän alueella Pohjois-Karjalassa on todettu ensimmäinen koronavirustartunta. Tartunta varmistui maanantaina 9.3.2020 illalla. Kyseessä on työikäinen henkilö, joka on saanut tartunnan matkalla Italiassa.

Potilas on hyväkuntoinen ja eristyksessä kotona. Siun sote selvittää altistuneet ja ottaa heihin yhteyttä.

Sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Siun soten alueella on otettu tähän mennessä reilu kymmenen koronavirusnäytettä. Maakunnassa on samaan aikaan liikkeellä paljon influenssaa ja RS-virusta, joten infektioiden ennaltaehkäisy on nyt erittäin tärkeää.

– Muistutamme kaikkia kuntalaisia siitä, että fiksu varovaisuus on tarpeen. Sairaana ei esimerkiksi pidä mennä ikäihmisten luo kyläilemään tai vierailemaan hoivakodeissa. Käsi- ja yskimishygienian merkitystä ei myöskään voi tarpeeksi korostaa, muistuttaa terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.

Tämänhetkisen tiedon mukaan virus leviää pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieoireita, jotka muistuttavat influenssaa.

Jos henkilö on matkustanut epidemia-alueella (epidemia-alueet löytyvät THL:n verkkosivuilta ) ja hänelle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen, hänen tulee toimia näin:

Ensimmäiseksi tulee soittaa omalle terveysasemalle tai Päivystysavun numeroon 116 117. Puhelimessa annetaan ohjeet hoitoon hakeutumiseen. Terveysasemalle tai yhteispäivystykseen ei tule hakeutua hoitoon ennen soittamista.

Suu ja nenä tulee suojata kertakäyttönenäliinalla yskiessä ja aivastaessa. Käytetty nenäliina tulee laittaa välittömästi roskiin.

Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, tulee yskiä ja aivastaa puseron hihan yläosaan, ei käsiin.