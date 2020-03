Naapuriksi Savonlinnaan -kampanja saa jatkoa

0

Savonlinnan kampanja yhdistää julkiset toimijat, yritykset ja asukkaat kertomaan yhdessä alueen mahdollisuuksista ja työpaikoista valtakunnallisesti ja lisäämään ulkopaikkakuntalaisten kiinnostusta Savonlinnaa kohtaan.

Viime keväänä lanseerattu Naapuriksi Savonlinnaan -kampanja sai osakseen paljon näkyvyyttä valtakunnallisesti. Kampanjasta teki erityislaatuisen sen toteutustapa, jossa kaupunkilaiset ja paikalliset yritykset pääsivät vahvasti osallistumaan kampanjaan tekemällä kampanjasivulle naapurinhakuilmoituksia ja videoita. Kiinnostuneille tarjottiin ilmainen kyyti kesän avajaistapahtumaan Savonlinnaan.

– Viimevuotiseen tapaan yhteistyö kumppaneiden kanssa oli onnistumisen kannalta olennaista ja toivommekin tänä vuonna yrityksiä mukaan kampanjaan runsain mitoin. Olemme kehittäneet yrityksille uusia keinoja saada itselleen näkyvyyttä ja olla mukana, kertoo kaupungin elinkeinojohtaja Janne Weander.

Kampanjan pääyhteistyökumppanit ovat Savonlinnan kaupunki, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri, Ammattiopisto SAMIedu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Kampanjaa on kehitetty viimevuotisen palautteen ja tulosten pohjalta.

Tänä vuonna kampanjaa on kehitetty viimevuotisen palautteen ja tulosten pohjalta. Kampanjaan on suunniteltu uusia keinoja kaupunkilaisille ja yrityksille osallistua kampanjan sisältöön vahvemmin ja aiempaa monipuolisemmin.

Kampanjassa pidetään mukana hyväksi havaitut naapurinhakuilmoitukset sekä videotuotannot. Viimevuotisten keinojen lisäksi mukaan otetaan asukkaiden omatekemät videotervehdykset.

Asukkaat voivat jättää videotervehdyksiä tuleville naapureille suoraan Whatsapp-videoilla lähettämällä ne numeroon 050 430 2743. Videotervehdyksiä voi tulla tekemään myös Ammattiopisto SAMIedun Citypisteelle kauppatorin kupeeseen.

Kampanja laajenee myös Instagramiin eri kohderyhmien tavoittamiseksi. Lisäksi kehitteillä on myös lisättyä todellisuutta hyödyntävä Norppa-filtteri kaikkien halukkaiden käyttöön. Kampanja on esillä myös tapahtumissa, kuten Savonlinnan kesän avausviikonlopussa.

Kampanja jatkuu valtakunnallisesti myös kesälomien jälkeen uusilla ulostuloilla liittyen alueen yritysten tarpeisiin ja kestää pidemmälle syksyyn.

Kampanjan alustana viime vuonna toiminut Saimaalle.fi-sivusto on saanut uuden nimen ja ilmeen. Sivuston uusi nimi ja osoite on Savonlinnaan.fi. Sivuston tarjoamaa on laajennettu ja sivustolle on luotu uusi sisältökonsepti, joka palvelee paremmin tulevaisuudessa eri kohderyhmiä, kampanjoita ja markkinointiviestinnän tarpeita.