Oikaisuvaatimus Konttisten perintörahojen käytöstä hylättiin – jakopäätös odottaa vielä lainvoimaisuutta

Savonlinnan kaupunginhallitus on hylännyt savonrantalaisen Seppo Sorrin oikaisuvaatimuksen, joka koski Sirkka ja Siiri Konttisen perintörahojen käyttösuunnitelmaa. Perintövarojen käytöstä on päättänyt hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus erillisen työryhmän esityksen mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin, että rahojen käyttäjätahoilta olisi pitänyt olla avoimesti etukäteen esillä olevat avustusanomukset, jotta niiden perusteluja voitaisiin arvioida. Käyttökohteisiin myönnettiin tänä vuonna noin 50 000 euroa.

Sorrin mielestä myöskään 20 000 euron varaus Sampolan invavessan rakentamiseen ei ole perintörahojen käyttötarkoituksen mukaista.

Perintörahoja ei Sorrin mukaan ole tarkoitettu kaupungin puutteellisten kiinteistöjen kunnostamiseen ja jälleenmyyntiarvon parantamiseen. Inva-wc ei hänen mielestään edistä vanhusten kuntouttavaa toimintaa.

Oikaisuvaatimuksen valmisteli kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Aki Rasimus. Saadun selvityksen mukaan työryhmän esitys pohjautui edellisvuoden kustannuksiin ja tämän vuoden euromäärät on tarkastettu tapahtumajärjestäjiltä.

Kaupunginhallituksen vastauksessa todetaan, ettei Valtiokonttorin päätöksessä ole asetettu ehtoja, miten tapahtumia ja kuntouttavaa toimintaa järjestetään. Konsertit ja muut kulttuuritapahtumat voidaan myös katsoa kuntouttavaksi toiminnaksi.

Inva-wc:n rakentaminen on kaupunginhallituksen mukaan perusteltua, koska Sampolaa käyttävät huomattavasti ikäihmiset.

Perintörahojen käyttö on jäissä siihen asti kunnes päätös on lainvoimainen. Oikaisuvaatimus ei koskenut vanhusten jalkahoitoja, hyvinvointipalveluja ja ohjattuja kuntosalivuoroja, joten niiltä osin rahat olisivat jo käytettävissä.