Kesälahden pappilasta huutokauppa käynnissä

0

Kesälahden kirkkoherran pappila on myynnissä julkisessa huutokaupassa sunnuntaihin asti.

Vuonna 1949 rakennettua, arkkitehti Rafael Blomstedtin suunnittelemaa pappilaa luonnehditaan jykeväksi ja hyväkuntoiseksi tiilitaloksi ilmoituksessa.

Rakennus toimi pappilana vuoteen 1981 asti. Sen jälkeen sitä on käytetty asuntona ja vuodesta 1983 lähtien tilat ovat olleet toimistokäytössä. Vuonna 2000 rakennuksessa toteutettiin mittava peruskorjaus, jonka vaiheet ja sisällöt on hyvin dokumentoitu.

Pappilan ensimmäisessä kerroksessa on kaikkiaan kahdeksan huonetta. Lisäksi rakennuksessa on lasikuisti/kesähuone, sekä avara aulatila. Ilmoituksessa kerrotaan, että toiseen kerrokseen on sijoitettu vierashuone sekä kokoustila, jonka yhteydessä on avokeittiö. Kellarikerroksessa on kattilahuone sekä 2 varastotilaa. Talon etelän puoleinen piha-alue on puutarha- ja oleskelualuetta, pääsisäänkäynnin puoleisella pihalla on talousrakennus, jossa on autotalli, aittahuone sekä 2 varastotilaa.

Rakennuksen pinta-ala on kokonaisuudessa 280 m2. Tontin pinta-ala on noin 5 000 m2.

Kaupasta päättää huutokaupan päättymisen jälkeen Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan vielä Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun Kirkkohallitus on vahvistanut myynnin. Vahvistuksen jälkeen maksetaan myös kauppahintakin. Kirkkohallituksen vahvistus kestää ilmoituksen noin 3-6 kuukautta kaupankäynnin päättymisestä laskettuna.

Tiistaina aamupäivällä pappilasta oli tehty useampi tarjous. Tarjoajia oli 14. Korkein tarjous oli aamupäivällä 10 000 euroa.